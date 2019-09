Mineiro en caída: cuarta derrota en el Brasileirao

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.09.2019

Puso a todos los titulares de campo y perdió 2-1 con el Botafogo en Río de Janeiro. Antes de Colón el jueves 19, juega este domingo 15 a las 11 contra el Inter de Porto Alegre.

Tres seguidos afuera En esta seguidilla de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Brasileirao, el Atlético Mineiro jugó tres seguidos en condición de visitante, fuera de Belo Horizonte. Si bien todos sueñan con eliminar a Colón y jugar la final de la Sudamericana, debe también levantar cabeza en el torneo local porque quedó lejos de los líderes y de los puestos de Libertadores. En la acción, Diego Souza (ex “9” del San Pablo) con la pelota y llega Elías, del Mineiro que vistió de blanco. Foto: Gentileza Twitter Botafogo

Gabriel Pazini (Especial para El Litoral/O Tempo Belo Horizonte)

Atlético Mineiro de Belo Horizonte, el rival que jugará las semifinales de la Copa Sudamericana el jueves 19 acá y el jueves 26 en el Mineirao, no levanta cabeza en el Brasileirao —es el campeonato estadual en su país—: perdió ayer 2-1 contra el Botafogo, sumó la cuarta derrota consecutiva y cayó varios puestos en la tabla de posiciones. Está noveno, lejos de los líderes (el poderoso Flamengo y el Santos de Sampaoli) y se está quedando afuera de la próxima Copa Libertadores. El DT puso ayer a todos los titulares de campo y reservó al arquero titular Claiton.

No fue un mal juego para el “Galo”: generó más situaciones, dispuso más tiempo del manejo del balón, pateó más tiros de esquina y remates al arco. Pero no la mete, como viene ocurriendo en los últimos partidos. Juega bien, toca mejor, pero no tiene eficacia.

La info marca que “a pesar de la fecha FIFA, se jugó el Campeonato Brasileirao y el Atlético Mineiro volvió a perder, acumulando la cuarta derrota en fila en el torneo local. Ayer, fue 2 a 1 ante el Botafogo en Río de Janeiro”.

Lo ganaba 2-0 cómodo el dueño de casa con goles de Diego Souza de penal y Alex Paulo Meneses Santana, descontando Fabio Di Santo para el “Galo”, que vendrá el jueves 19 al Cementerio de los Elefantes para jugar la Copa Sudamericana.

Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver y Fabio Santos; Jair; Cazares, Vinicius, Elías y Chará; Ricardo Oliveira fue el once con todos titulares del entrenador Rodrigo Marques de Santana. Fue expulsado, a los 43 minutos del primer tiempo, el zaguero Igor Rabello da Costa.

El próximo partido del Atlético Mineiro, rival sabalero en las semifinales de la Copa Sudamericana, será este domingo a las 11 en su estadio, con capacidad para unos 23.000 espectadores. El rival será el Internacional de Porto Alegre, que es el equipo del “Cabezón” D’Alessandro.

¿Qué equipo pondrá el DT de Mineiro, Rodrigo Marques de Satana, apenas cuatro días antes de pisar el Cementerio de los Elefantes?: por lo que declaró ayer, armará un once con todos los elementos titulares. Por un lado, porque debe mejorar en el Brasileirao y cortar la serie de cuatro derrotas consecutivas. Por el otro, porque el “Inter” de Porto Alegre le pondrá enfrente todos juveniles y suplentes, ya que jugará luego la final de la Copa Brasil.

El tema del arco

El arquero titular del Atlético Mineiro de Brasil es Víctor, de 36 años, pero no viene atajando como consecuencia de una lesión. En la Copa, los últimos juegos los atajó Cleiton, de apenas 22 años. Y ayer, frente al Botafogo de Río de Janeiro, el que atajó fue Wilson de 36 años, ex arquero del Chapecoense que llegó esta temporada.

El arco es la gran incertidumbre del Mineiro para los dos partidos ante Colón por la Copa Sudamericana en el ida y vuelta de semifinales. Luego, el resto del equipo sale de memoria, con un esquema de 4-1-4-1. Los dos carrileros son los más conocidos: el colombiano Chará por la derecha y el ecuatoriano Juanito Cazares (ex River) por la izquierda. Juega con un solo “9” en ese esquema madre: Ricardo Oliveira es la referencia de ataque en el “Galo”.

Vignatti a Conmebol

Como se informara días atrás, el propio presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), Alejandro Domínguez, invitó a los presidentes de los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Sudamericana para una reunión técnica en la casa madre del fútbol sudamericano este próximo jueves en Luque. Además, están invitados los jefes de seguridad para aspectos específicos como delegaciones, terna, VAR, etc.

El propio presidente sabalero, José Néstor Vignatti, estará presente en la sede de la Conmebol, junto a sus pares de Atlético Mineiro, Independiente del Valle y Corinthians de Brasil. En principio, las jornadas se llevarán a cabo todo el jueves 12 y parte del viernes 13 en Asunción del Paraguay.