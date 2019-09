https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

No culpen al gobernador

Filtrado. El fin de semana que viene en Vera no habrá fútbol nacional ni local. Es que la organización de la Expo Rural va a ocupar todos los efectivos policiales de la zona.

Exposición Rural de Vera 2018. Foto: Federico Aguer



Foto: Federico Aguer

Sin partidos de la Superliga que ver por televisión, en la Liga Verense de Fútbol se esperaba un fin de semana concurrido pero debieron suspenderse seis prometedores encuentros. Es que el sábado 7 y el domingo 8 coinciden en Vera su Expo Rural y la visita del gobernador Miguel Lifschitz a esta ciudad, para acompañar la celebración. Los organizadores de las competencia deportiva explicaron que la Unidad Regional XIX de la Policía les comunicó la imposibilidad de cubrir el servicio de adicionales en las canchas, por tener que atender el evento. El Litoral | política@ellitoral.com