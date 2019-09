Rescatan a los cuatro tripulantes del buque de carga volcado en Estados Unidos

El cuarto miembro de la tripulación estaba atrapado detrás del vidrio en una sala de control de ingeniería del buque de carga Golden Ray, dijo el capitán de la Guardia Costera John Reed. No había consumido alimentos y agua frescos desde que el barco se hundió, dijo Reed.

Reed dijo que los miembros de la tripulación rescatados están recibiendo atención médica. Dos de los miembros de la tripulación están en condición estable en el Sistema de Salud del Sudeste de Georgia en Brunswick, dijo Jenni Morris, una portavoz del hospital.

La Guardia Costera había estado trabajando desde la madrugada del domingo para rescatar a los cuatro miembros de la tripulación surcoreana que no pudieron bajarse del barco cuando se volcó en St. Simons Sound. El tamaño de la nave de 656 pies y el hecho de que tiene puertas herméticas, varios compartimentos y no tiene electricidad funcionando complicó el rescate, dijo el suboficial de primera clase Luke Clayton.

#BreakingNews Salvage crews have have made contact with crew members in the #GoldenRay. Conditions unknown. Extraction being planned. #HappeningNow pic.twitter.com/wPdKfgqBdN