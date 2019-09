Proyectos socialistas para Perotti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son tres mensajes del Poder Ejecutivo para habilitar créditos al Estado santafesino. Los otros son una iniciativa del senador González sobre IAPOS y del diputado Pieroni sobre el sistema previsional.

A la actual composición de las dos cámaras legislativas le quedan 80 días de tarea y además de los proyectos propios de senadores y diputados que pretenden hacer ley, el justicialismo puso en carpeta cinco iniciativas de índole económico que ayudarían al inicio de la gestión de Omar Perotti. Son cinco proyectos que legisladores del PJ están dispuestos a hablar -algunas conversaciones informales ya hubo- con la bancada socialista porque provienen de ese arco político o del Poder Ejecutivo.

Son tres mensajes del Poder Ejecutivo autorizando a tomar deuda internacional así como sendas iniciativas del senador Miguel González (PS - La Capital) sobre mayores aportes al IAPOS y del diputado socialista Oscar Pieroni sobre algunos retoques al sistema previsional.

La decisión de analizar con las bancadas socialistas los proyectos fue decidida en la reunión realizada la semana pasada por los once actuales diputados que tiene el justicialista. La reunión fue en la sede partidaria en una semana con nula actividad legislativa en la Cámara Baja y se pusieron sobre la mesa varios temas con el objetivo de allanar el camino para la gestión que el 11 de diciembre iniciará Omar Perotti.

“Sin endeudamiento habrá que parar toda la obra pública” se señaló al lado de Perotti al confirmar la intención de tener aprobados antes de fin de año los tres mensajes enviados por Miguel Lifschitz a la Legislatura sobre créditos. Uno ya fue aprobado por el Senado y autoriza a emitir otros 500 millones de dólares en títulos externos en términos similares a lo realizado en la primera parte del gobierno actual. “La emisión sólo se haría en caso de que cambien las condiciones externas para la Argentina; hoy es imposible con el riesgo país en 2.000 puntos”, se acotó al lado del gobernador electo. El objetivo es tener el instrumento por si surge la oportunidad de poder utilizarlo.

Los otros dos mensajes sobre endeudamiento están en el Senado. Uno de ellos es con la Agencia Francesa de Desarrollo por unos 100 millones de euros con la posibilidad de amortizarlo en quince años y con tasas por debajo de las habituales del mercado. La posibilidad del endeudamiento fue gestionada por el actual ministro de Economía, Gonzalo Saglione, el año pasado cuando estuvo reunido en París con directivos de la Agencia. El recurso deberá ser destinado a saneamiento, agua potable o energías renovables. Saglione había defendido el proyecto aclarando que su uso no conlleva la aprobación del gobierno central. El otro mensaje es para tomar 50 millones de dólares del Estado nacional de préstamos que tiene abiertos con organismos internacionales de crédito.

El comunicado emitido por los diputados actuales tras la reunión lo dice claramente: se abordaron proyectos legislativos que son de interés de la futura gestión de gobierno provincial, que tienen que ver con la coyuntura socioeconómica actual y las finanzas públicas del Estado santafesino”.

De legisladores

Las otras dos iniciativas son de legisladores. En el caso de González apunta a modificar la ley 8.288 de creación del IAPOS. La iniciativa propone incrementar el 0,5% los aportes personales de la obra social de la provincia y tiene resistencia de sectores sindicales que incluso se lo plantearon al senador capitalino en reuniones realizadas días atrás.

Antes de llegar a la banca por La Capital, González fue ministro de Salud y titular del IAPOS por lo que conoce muy de cerca la situación económica financiera de la obra social. En el justicialismo existe preocupación por la situación económica financiera del Instituto y por eso consideran viable trabajar sobre la iniciativa para mejorar la ecuación interna de ese organismo.

El último proyecto es del diputado Pieroni y -con modificaciones- ya fue despachado por la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja aunque sin la firma de ningún justicialista. El objetivo es modificar un inciso del artículo 11 y el 14 de la ley 6.915. Se refiere a los casos de agentes que tramitan su jubilación en la provincia con aportes a varias cajas previsionales. “Cada beneficiario que modifica artificialmente su situación de aportes recurriendo a la moratoria de la Ley 24.476 termina indefectiblemente afectando a la precaria situación económica de la Caja provincial, demandándole un esfuerzo extra que cada vez cuesta más realizar” explicó el socialista sureño. “Es por esto que consideramos necesario limitar este recurso que indirectamente la Ley pone a la mano de quien tramita un beneficio previsional. Entendiendo que no se puede afectar un derecho adquirido y en la firme creencia que una persona con beneficio previsional es una persona incluida, que se encuentra dentro del sistema de salud y de contención social, pero con el firme convencimiento de que tenemos que cuidar los recursos de la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones, es que se pensó la reforma que ponemos a consideración: la misma no impide que una persona se acoja a la moratoria para conseguir un beneficio previsional, pero impide mejorar sustancialmente su futura situación a expensas de la solidaridad que impera en el sistema previsional público provincial. Con la propuesta, quien lo necesite podrá acudir a la moratoria de la Ley 24.476 para obtener los años de servicio necesarios para jubilarse, pero no podrá incrementar el haber jubilatorio ni anticipar la edad de acogimiento al beneficio. De esta manera se premia a quien pagó sus aportes y contribuciones en término”, acotó.



Dos

De los actuales once diputados que tiene el justicialismo y que estuvieron reunidos en la sede partidaria, solo dos de ellos seguirán los próximos cuatro años. Son Leandro Busatto y Luis Rubeo. La interbancada actual además la integran Julio Eggimann, Olga Coteluzzi, Federico Reutemann, Claudia Giaccone, Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simonsini, Germán Bacarella y Roberto Mirabella. Este último reemplazará a Omar Perotti en el Senado nacional representando a la provincia de Santa Fe.



Sesiona el jueves

Después de una pausa de dos semanas, la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves y en la agenda figura el proyecto para autorizar hasta el 50% del fondo de Obras Menores para gastos corrientes de municipios y comunas. El oficialismo intentará incluir también a Santa Fe y Rosario dentro del fondo y algunos sectores pretenden que la posibilidad de usar ese recurso quede autorizada también para 2020. La definición se dará en la mesa política del Frente Progresista y en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales.

También el oficialismo busca acuerdos internos para votar la reforma a la ley de Fitosanitarios y el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. El objetivo es votar ambos temas antes de fin de mes.