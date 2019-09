https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de cada cuatro dólares exportados durante el primer semestre del año, fueron originados por la venta de soja y sus derivados.

Según el Indec Santa Fe es una de las tres provincias más exportadoras

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba concentraron el 72,1% de las exportaciones durante el primer semestre del año, al sumar unos U$ S30.750 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Buenos Aires, con el 39,9% de las ventas al exterior, Santa Fe con el 22,3% y Córdoba con el 13,9%, lideran la nómina de provincias, quedando en cuarto lugar, y a distancia de las anteriores, Chubut, rica en petróleo y pesca, con el 4,5%.

Esta distribución geográfica tiene correlato con el hecho de que uno de cada cuatro dólares exportados durante el primer semestre del año, fueron originados por la venta de soja y sus derivados, según datos del propio Indec.

Entre enero y junio de este año se destacó que el complejo sojero generó 24,7% de los ingresos, mientras que el automotor, mayormente ubicado en Buenos Aires y Córdoba, resultó el segundo en importancia, con el 11,1%.

En tercer lugar su ubicaron las ventas de maíz con 9,4%, cuarto lugar para el petrolero-petroquímico con 8,5%, y en quinto lugar el trigo con 5,8%.

A mediados de agosto, el ministro de Producción, Dante Sica, destacó la necesidad de “continuar aumentando el perfil exportador” del país ya que “garantiza el ingreso de moneda dura, y los trabajos asociados a esta actividad están mejor remunerados”.

“Hemos ampliado la cantidad de mercados para los productos argentinos, pero tenemos que seguir dándole valor agregado, para desarrollar mano de obra en el país”, dijo Sica en el marco de un seminario realizado por el Instituto para el Desarrollo Empresario de Argentina (Idea).

Exportaciones de bienes

En otro orden, las exportaciones de bienes alcanzaron los U$ S5.800 millones en julio y en el acumulado a siete meses del año sumaron U$ S36.600 millones, con alzas del 8% y 3%, respectivamente, informó la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici).

El Monitor de Exportaciones elaborado por el organismo indicó que la suba del 20% en las cantidades fue la décima mensual consecutiva y compensó la caída de 10% en los precios.

Entre los productos primarios, en julio se destacó la suba del 80% en las cantidades exportadas, principalmente por las mayores ventas de porotos de soja, maíz en grano y cebada.

Las manufacturas industriales, a su vez, “continuaron en tendencia a la baja, pero aun así los envíos de tubos sin costura crecieron U$ S22 millones gracias a las compras de Estados Unidos y Arabia Saudita”, señaló el informe.

Entre los datos destacados de julio, la Aaici mencionó que las ventas externas de maíz en grano aumentaron 54% (U$ S250 millones) gracias a los mayores envíos a Vietnam y Perú.

Las exportaciones de harina y pellets de soja, por su parte, crecieron ese mes 12% interanual (U$ S92 millones) y las de aceite de soja 33% (U$ S83 millones), principalmente por la suba en las compras de India.

Los envíos de biodiesel de julio cayeron 64% (a U$ S104 millones) por menores compras de Países Bajos y Malta, mientras que las exportaciones de automóviles disminuyeron 35% (U$ S88 millones) por menores ventas a Brasil.

El financiamiento

El control cambiario implementado por el Gobierno nacional ante la crisis financiera generó una interrupción de los créditos en dólares para financiar las operaciones de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, alertó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

“Necesitamos que las autoridades del Banco Central atiendan los pedidos de nuestros socios que señalan perjuicios para la producción a partir de la implementación de la medida de control de cambios, que generó problemas en el cobro de las exportaciones”, sostuvo Rosato.

Según el titular del IPA, “desde que se implementó el control de cambios los bancos decidieron no renovar la prefinanciación de exportaciones, algunos directamente no las cotizan y otros lo hacen pero con una tasa de interés en dólares prohibitiva”.

El directivo industrial agregó que existen cartas de crédito emitidas en el exterior y que ahora no pueden ser descontadas en los bancos locales por las restricciones cambiarias, lo que generó “un fuerte perjuicio por el atraso en la cadena de cobros de las exportaciones y en la cadena de pago para hacer frente a sus salarios, materia prima, energía e impuestos. Ser una pyme exportadora en este país es un castigo, gobierne quien gobierne. Los bancos dejaron de dar créditos en dólares, las prefinanciaciones no son renovadas ni cotizadas, las cartas de crédito no pueden ser descontadas y así no va a quedar ni una Pyme que pueda ser competitiva para vender al exterior”, planteó Rosato.



Lacunza a EEUU

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, analiza viajar a Estados Unidos para destrabar ante el FMI el desembolso de 5.400 millones de dólares y reunirse con inversores. El Gobierno cumplió las metas del acuerdo hasta el segundo trimestre del año y Estados Unidos, que tiene fuerte influencia en el directorio del FMI, apoyaría ese desembolso, que es resistido por los países europeos que integran también la conducción del organismo. Por su parte, el presidente Mauricio Macri viajará en dos semanas también a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, encuentro que cobra relevancia por su peso clave en la aprobación de ese desembolso.