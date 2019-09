Video: así despidieron a los All Blacks en el aeropuerto

El 20 de septiembre comienza el Mundial de Rugby Japón 2019 y uno de los máximos candidatos al título, la Selección de Nueva Zelanda fue despedida a lo grande. Los "All Blacks" fueron saludados por personal de aerolíneas de su país con el tradicional "haka".

Recordemos que es una danza maorí que representa fuerza, liderazgo, agilidad, tenacidad, determinación implacable y coraje, precisamente todo lo que necesitan los All Blacks para tener un buen Mundial.

Before they take off for Japan, what better way to farewell the @AllBlacks than with a haka? Kia kaha te Kapa ō Pango 🙏 #CrazyAboutRugby #TeWikioTeReoMaori pic.twitter.com/hPDhoM2PSX