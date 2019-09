https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.09.2019

Este martes es su primer entrenamiento Maradona comienza a definir el once de Gimnasia que enfrentará a Racing

Diego Armando Maradona, flamante DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, comenzará a delinear este martes la posible formación del "Lobo" que recibirá a Racing el domingo por la sexta fecha de la Superliga.



En ese contexto, el astro dirigirá su primera práctica a partir de las 9.30 en el predio deportivo que el "Lobo" posee en Estancia Chica, en la localidad de Abasto.



Maradona tiene prevista una práctica de fútbol en la que comenzará a delinear la formación que recibirá a Racing el domingo desde las 11 con la intención de comenzar con el pie derecho y dejar atrás la derrota de la fecha pasada en La Paternal, ante Argentinos Juniors por 1-0.



"Acá se viene a entrenar y el que no lo hace no juega, el que no corre no jugará”, anticipo Maradona, en la primera práctica y presentación al mando del plantel, el domingo último.



De esta manera, el entrenador buscará dejar su impronta en los futbolistas que deberán revertir el mal momento del equipo.

En relación a lo futbolístico, el cuerpo técnico tendrá prácticamente a todo el plantel a su disposición, con excepción del colombiano Janeiler Rivas, que se recupera de un desgarro, Lautaro Chávez (lesionado) y el juvenil Khalil Caraballo, expulsado ante Argentinos Juniors.

Diego Maradona hará su debut oficial como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando su equipo reciba a Racing en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con árbitro a confirmar.

Con información de Télam