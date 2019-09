Investigan si un profesor le pedía sexo a un alumno para aprobarlo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La denuncia fue realizada por el estudiante. Involucra a un docente de la ISP N° 4. La institución negó categóricamente la acusación.

Gustavo Capeletti

Un alumno de la carrera de Educación Física del Instituto Superior del Profesorado N° 4 de Reconquista, conmovió a la comunidad de la institución educativa y la sociedad norteña con una grave denuncia en contra de uno de sus profesores.



El estudiante terciario apuntó contra un profesor al que sindicó, en el Centro Territorial de Denuncias donde formuló la presentación judicial por, supuestamente, reclamarle sexo para aprobarle exámenes.



El joven, de 23 años, indicó en su exposición que desde mayo de este año se sucedieron las escenas de acoso por parte del docente, que se incrementaban en jornadas previas a aquellas en la que debía rendir.



Dijo además que el profesor lo invitaba a la su casa con la excusa de conversar sobre los puntos de la materia donde presentaba algún déficit. Pero, describió la vez que aceptó la invitación “me abrazaba y me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia”.



El joven dio cuenta del presunto modus operandi del enseñante al afirmar que “no va con cualquier persona” sino que “apunta a chicos de bajos recursos. A muchos les preguntaba por el tamaño de su miembro, y les decía que debían acceder a sus pedidos si querían aprobar la materia”.



Además, aportó nombres de compañeros que “pasaron idénticas o peores situaciones que la mía y no tendrían inconvenientes en brindar su testimonio”. “Me falta una materia para recibirme, he rendido esta materia cinco veces, justamente es la cátedra de este profesor que no me aprueba porque no accedo a sus pedidos, siempre me busca la vuelta”. “Estoy harto de esta situación, los directivos me dijeron que se iban a ocupar”, enfatizó, en el final de su denuncia.



Posición del Instituto



Pero, contrariamente a lo que esperaba, los profesores de la carrera de Educación Física del Instituto Superior N° 4 “Ángel Cárcano” de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) y directivos repudiaron sus dichos en un duro comunicado.



“Negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta institución”, refutaron respecto de los dichos vertidos por el estudiante y sus familiares, acerca de que en la especialidad se suceden situaciones de acoso y se silencian por parte de algunos profesores.



Puntualmente, señalaron sobre el examen final que transcurrió el día 27 de agosto en la materia Hándbol II, el tribunal fue intervenido por la Regente a pedido del estudiante. “Lo mismo sucedió en otras oportunidades en que el estudiante solicitó una intervención por parte del equipo directivo”, hicieron constar.



Añadieron que el tribunal de la mesa estuvo conformado por un docente, el profesor denunciado y la regente siendo el primero quien presidió, evaluó y corrigió el examen escrito y que “habiendo procedido según el marco normativo que corresponde, al momento de informar el resultado y entregarle la libreta el estudiante reacciona de forma irrespetuosa, al igual que sus familiares sin reconocer los errores y culpando del resultado al docente apuntado”.



Los profesores confirmaron haber procedido como corresponde académicamente, respetando las normativas que encuadran estas acciones, y sostuvieron que durante el examen hubo “intromisiones de familiares para filmar, invadiendo y avasallando de esta forma el accionar especifico de los profesionales a cargo de las cátedras”.



Y recordaron que ante los cuestionamientos les explicaron a los familiares en qué consistía el examen y le ofrecieron a la madre del estudiante que llevase una copia del examen escrito por si la misma desea cotejar con otros profesores de Educación Física, cosa que quedó asentada en un acta.



Por otra parte, el cuerpo de profesores y directivos relataron que desde la institución, la directora Isabel Del Castillo, expuso que ni bien tomó conocimiento del pedido del estudiante (el día anterior al examen) pidió a la regente que interviniese la mesa para resolver en primera instancia el proceso académico y garantizar que, en el mismo, se proceda según corresponde.



“Resolver los hechos”



“Y por la denuncia de acoso sexual citó (por separado) a los involucrados para esclarecer las acusaciones y labrar acta. Se entrevistó tanto con el profesor como con el estudiante (que concurrió con su tía que a la vez es abogada del mismo); en la misma oportunidad una de las partes añadió documentaciones probatorias de los dichos. A la fecha el proceso iniciado sigue curso con los procedimientos que corresponden cumplimentar a las instituciones cuando surgen casos como los mencionados”, indicaron en el parte de prensa difundido.



En tanto, subrayaron que en la institución y en la carrera de Educación Física “existe la convicción y la voluntad de seguir atendiendo a esta situación con la finalidad de esclarecer y resolver los hechos, de tal modo de no desviar la atención del objetivo central del establecimiento del Nivel Superior: la formación de profesores”.



El repudio a las generalizaciones y versiones que circulan en los medios es porque, más allá de las dimensiones enormes del ISP 4 (más de 3.000 estudiantes) siempre se escucha, se dialoga y se responde en situaciones de conflicto con la intención de salvaguardar los derechos de los involucrados, completaron.

Chats y audio





Esta semana, el profesor denunciado continuaba cumpliendo sus funciones al frente de su cátedra, aunque trascendió que Fiscalía cursó un oficio al Centro Territorial de Denuncias para interiorizarse del caso, que ganó espacio en los medios. Por lo pronto, en la mañana de este martes el alumno junto a su abogada amplió su denuncia en la que aportó más testigos y revalidó la gran cantidad de material probatorio (chats y audios) con que el que sustenta su denuncia.