Se "armó" en Colón: opiniones y prioridades que dividen a la gente

Está claro que el DT no quiere desatender la Superliga y se preocupa por el promedio. Para muchos hinchas, hay “tiempo para eso” y quieren que se atienda al máximo la Sudamericana y la Copa Argentina. Lindo debate.

Pablo Lavallén debió establecer prioridades y rotaciones. Sabe que 6 partidos en 20 días no hay jugador que pueda soportarlos, salvo Burián (siempre que no se lesione). Foto: Manuel Alberto Fabatía

Se dividieron las opiniones, surgieron los debates, los contrapuntos y las controversias. Muchos hinchas de Colón piensan en que Copa Sudamericana y Copa Argentina deben ser las prioridades. “Estamos a cinco partidos de dos finales”, señalan con una buena y objetiva dosis de razón. Dos partidos con Mineiro y tres partidos en Copa Argentina partiendo de la base que el que se jugaba con Atlético Tucumán era el de octavos. Otros no descartan ningún objetivo de grandeza pero no quieren morder el polvo de la frustración y apuntan a levantar el promedio en la Superliga. Por eso, consideran que el torneo de entrecasa no se debe descuidar, por más que falte muchísimo (29 partidos) para que se defina quiénes serán los tres que descenderán.



Pablo Lavallén pone en Paraná un equipo que para muchos es el “suplente”, pareciendo resignar sus aspiraciones y eso es lo que genera el amplio debate interno, que seguramente continuará a partir del resultado que se obtenga. La primera pregunta es: ¿se asegura la victoria poniendo a los “titulares”? Y la respuesta es contundente y negativa. Pero analicemos algunas cuestiones:



* 1) “Un jugador puede jugar dos partidos con tres días de descanso, pero en el tercero, si también tiene tres días para descansar, va a mermar el rendimiento”. Conclusión científica a la que arriba el profesor Diego Busti, preparador físico de Lavallén.



* 2) Lavallén habló de “atacar todos los frentes” pero también dijo que “hay prioridades”. Y evidentemente, el técnico —quizás con la anuencia dirigencial porque referenció una reunión con el presidente Vignatti la semana pasada— apuesta a la Sudamericana, Superliga, Copa Argentina, en ese orden.



* 3) Lavallén sabe que ante Lanús (en el medio de los dos partidos con Mineiro) jugará con un equipo alternativo (queda mal hablar de titulares y suplentes en este caso) y que luego, ante Argentinos Juniors (siempre hablando del torneo local), lo hará con el “tendal” de lo que quede en condiciones después de la revancha con Mineiro (habrá tres días entre el partido en Belo Horizonte y el choque con los Bichos Colorados).



* 4) Es cierto que Ortiz y Lértora son, en este momento, más que Acevedo y Fritzler. Pero hasta hace días, Fritzler era titular y Acevedo también. ¿Por qué salieron?, porque no anduvieron bien. Pero ellos estuvieron casi siempre en la consideración del técnico. Y si se los suma a Burián, Gastón Díaz, Escobar y Bernardi, estamos hablando de medio equipo que pelea titularidad en cualquier momento.



* 5) Recién en el partido con Rosario Central —y en el primer tiempo— se pudo ver a un Colón de un nivel alto y con actuación complaciente. Ni siquiera en el segundo tiempo ante Zulia y a pesar de la goleada, se jugó frente a un rival complicado como el de Cocca. El mismo Lavallén habló de eso y dijo que “jugamos el mejor primer tiempo desde que llegué al club”. O sea que, como siempre pasa, esa última imagen es la que queda en las retinas y en el incosciente de todos. Es cierto que hay jugadores que hicieron méritos para ser titulares (Olivera, Morelo, Lértora, Aliendro y el Pulga Rodríguez). Pero también es verdad que los que se quedan afuera, los que juegan este partido con los tucumanos, no son improvisados ni tampoco inexpertos. Además, se asemeja bastante a la formación que Lavallén puso ante Sol de Mayo, por esta misma Copa Argentina.



Será difícil conformar a todos. El resultado del partido inclinará la balanza para un lado o para el otro, aún con la incertidumbre de no saber si, poniendo “toda la carne en el asador”, el partido se iba a ganar (en el caso de que haya eliminación copera ante Atlético Tucumán).



Posiblemente, lo que sorprenda sea que haya jugadores como Aliendro, Lértora, el Pulga, Morelo, Estigarribia y Ortiz, se queden afuera de la convocatoria aunque más no sea para ir al banco de suplentes.





53.000 Boletos. Son los que se pusieron a disposición de los hinchas del Mineiro para el partido revancha que se jugará el 26 de este mes en el Mineirao. Se habla de 3.500 lugares para la gente de Colón, aunque esto se puede acrecentar. El estadio tiene capacidad para más de 62.000 espectadores sentados.