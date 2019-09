Trump echó a su asesor en Seguridad John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el brusco despido de su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, un verdadero halcón que llenó la Casa Blanca de propuestas de mano dura para la resolución de conflictos geopolíticos centrales, como los de Irán, Afganistán y Venezuela.

"Estaba en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros (miembros) de la Administración; anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

