Martes 10.09.2019 - Última actualización - 19:57

19:55

"Agobio financiero"

CAME se opone al bono para privados anunciado por Nación

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó hoy al Gobierno por conceder un bono que rondaría los 5.000 pesos a trabajadores del sector privado y dijo que esa decisión implica destinar dinero que el empresariado del rubro "no tiene" porque atraviesa una situación "angustiante".

