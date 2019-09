https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.09.2019 - Última actualización - 16:08

16:04

En nuestra provincia se beneficiarán 36.903 estudiantes.

Un 40 % desde este mes Aumentan las becas Progresar En nuestra provincia se beneficiarán 36.903 estudiantes. En nuestra provincia se beneficiarán 36.903 estudiantes.

El gobierno nacional anunció un aumento para la totalidad de los beneficiarios de las Becas Progresar, que a partir de septiembre recibirán un aumento del 40%.

Estas becas se destinan a estudiantes de la educación obligatoria, de formación profesional, terciarios y universitarios, de 18 a 24 años, de todo el país. Tienen como objetivo promover el avance académico, la terminalidad de los estudios y, de este modo, lograr una mayor inclusión educativa.

Para los niveles obligatorios -primario y secundario- y los cursos de Formación Profesional, los estudiantes pasarán a cobrar 1.750 pesos por mes. Hasta ahora, percibían 1.250 pesos.

En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, los montos que empezarán a cobrar varían según el nivel, el año de cursado y si, además, optaron por una de las carreras consideradas como estratégicas. Por ejemplo, un estudiante del nivel terciario de segundo año cobró, durante el año, 1.600 pesos por mes y a partir de septiembre cobrará 2.250. En el caso de un estudiante del mismo año, pero de una carrera estratégica, cobró 2.000 pesos por mes y, a partir de septiembre, cobrará 2.800.

Un estudiante de cuarto año de una carrera universitaria percibió durante el año 1.900 pesos por mes y con el aumento llegará a 2.700. Para los que optaron por una carrera universitaria estratégica y que se encuentran en el cuarto año el aumento va de 3.800 pesos por mes a 5.350.

Las carreras estratégicas son las comprendidas en las Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas y Enfermería. Son consideradas como prioritarias porque forman profesionales -terciarios y universitarios- con alta demanda en la sociedad.

En Santa Fe

En la provincia de Santa Fe se beneficiarán 36.903 estudiantes: 24.611 son mujeres y 12.292, hombres. Resulta interesante destacar que, en el caso de las mujeres, el grupo más importante es el del Nivel Terciario: el 43% recibe una beca para realizar alguna carrera de este nivel. En el caso de los hombres, el grupo más importante es el de los niveles obligatorios (Primaria y Secundaria). El 43% corresponde a esta opción.

Las opciones más elegidas este año por becados fueron el Profesorado de Educación Inicial, el Profesorado de Educación Primaria y la Tecnicatura Superior en Enfermería. Para los universitarios becados, las carreras más elegidas fueron Medicina, Abogacía y Arquitectura.

Impacto

Las becas brindan un respaldo fundamental para que los jóvenes puedan elegir y desarrollar una vocación con la que podrán contribuir al desarrollo de la sociedad.

Rocío estudia Arquitectura en la Universidad Nacional del Rosario. Para ella “estudiar es una oportunidad para su futuro, para ser independiente y ser alguien. La beca es de utilidad para poder costear gastos de transporte, el material de estudio y otros gastos diarios de la vida universitaria.”

Elías estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional. Utiliza la beca para los gastos universitarios y está muy contento con el descuento que se obtiene en el transporte público. “Estudiar es muy importante, elegí estudiar lo que me gusta. Me estoy perfeccionando para que el día de mañana pueda trabajar. En mi Universidad me siento cómodo y es un lugar agradable.”

Premio

Una vez al año, aquellos estudiantes con Becas Progresar que realizan estudios de carreras terciarias y universitarias, y que hayan aprobado todas las materias con una calificación promedio de ocho o más, reciben el Premio al Mérito. Esta distinción consiste en un pago equivalente a 10 cuotas mensuales de la Beca.

El objetivo es reconocer el esfuerzo de aquellos alumnos que se destacaron en su desempeño académico. Este año en la provincia de Santa Fe 631 estudiantes recibieron el premio. Un dato relevante es que de ese total 499 son mujeres.