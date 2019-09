https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.09.2019 - Última actualización - 16:56

16:54

"Minimiza hechos, dice no recordar. No recuerda lo que no quiere"

Renunció el abogado del periodista que atropelló y mató: "Me mintió"

Eugenio Veppo. Foto: NA



Foto: NA

"Minimiza hechos, dice no recordar. No recuerda lo que no quiere" Renunció el abogado del periodista que atropelló y mató: "Me mintió"