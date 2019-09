Murió una joven que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su pareja, un hombre de 27 años, dijo que ella descubrió un mensaje de otra mujer en su celular y se prendió fuego a lo bonzo. Mientras, la familia de la víctima lo acusa a él como responsable del hecho.

Una joven de 27 años murió tras sufrir graves quemaduras al prenderse fuego luego de una discusión con su pareja por un mensaje de otra mujer que le descubrió en el celular, en una vivienda de la localidad bonaerense de Berazategui.



Mientras el concubino, también de 27 años, asegura que la joven se prendió fuego a lo bonzo, los familiares le apuntan a él como el responsable del trágico hecho.



La joven, llamada Carla, recibió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y murió en el hospital "El Cruce", de la vecina localidad de Florencio Varela, luego de unas 20 horas de agonía.



La mujer fallecida tenía tres hijos de 3, 6 y 9 años, y el hecho se produjo en la casa de la familia, situada cerca de la intersección de las calles 20 y 136, de Berazategui.



Según relató el joven a los familiares, todo se desencadenó a partir de que Carla tomó su celular, encontró el mensaje por el chat Whatsapp de una mujer y lo acusó de infiel.



Entonces se desencadenó una discusión que en un momento pareció que llegó a su fin y la chica, aparentemente calmada, le pidió a su pareja un encendedor para prender la cocina y hacer mate.



"Una vez que le di el encendedor, agarró un bidón de nafta, se fue a otra habitación, se roció en combustible y se prendió fuego. No le importó que estén sus hijos en su casa, intentó quitarse la vida igual", relató.



El joven aseguró que su novia también había intentado suicidarse en la misma tarde, pero su hijo mayor lo impidió al sujetarla de un brazo cuando intentó arrojarse de un puente.



Una de las principales dudas de la familia de la chica reside en que el joven recién les avisó unas cuatro horas más tarde de lo que había ocurrido.



"Si Carla intentó suicidarse esa tarde, no entendemos cómo no nos avisaron. Además, ella amaba con locura a sus hijos, no nos cierra que se haya quitado la vida y que los haya dejado solos con su padre", expresaron los familiares.



Por otro lado, expresaron sus sospechas de que la chica era víctima de violencia de género. "Le vimos moretones varias veces pero ella se encargaba de cubrir a su pareja. Ahora, que es tarde, sus amigas salieron a hablar y aseguraron que ella les contó que era víctima de un calvario. Ella no lo denunciaba porque tenía mucho miedo, estaba amenazada, él le pedía que no hable", sostienen.



El hecho comenzó a ser investigado por la fiscal Silvia Borrone, que depende del Departamento Judicial de Quilmes.