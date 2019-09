Maximiliano Pullaro: "nos pusimos a disposición del fiscal"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ministro de Seguridad provincial indicó que la policía santafesina colabora con la Justicia en el esclarecimiento del ataque al Jefe Mariano Valdés.

Ataque al Jefe de la Federal

Si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se trabaja sobre dos hipótesis – ataque narco o represalias tras una purga en la delegación – por la emboscada del lunes a la noche en la que el Jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdes, recibió dos de los más de once disparos efectuados contra el vehículo en el que se conducía, el titular de la cartera de seguridad santafesina aseguró que “en una investigación, no se descarta nunca nada hasta que se entiende el móvil del hecho y tenemos los elementos periciales técnicos y científicos para imputarle un hecho a una persona”.

“No se descarta ninguna de las hipótesis que está trabajando el fiscal – añadió Pullaro- , la verdad que no tenemos demasiado para agregar, sí que nos pusimos a disposición del fiscal (se refiere al fiscal federal Walter Rodríguez) para poder dar claridad a un hecho que realmente tiene una gravedad, en función de que la persona que es víctima de esta agresión armada es una alta autoridad de la Policía Federal que presta servicio en la policía de Santa Fe”.

Consultado por la prensa local, el funcionario no descartó conflictos interpersonales como una tercera hipótesis en cuestión y aseguró que se hallaron “once vainas que pertenecían a las armas reglamentarias de estos dos policías de la Policía Federal”. “Yo puedo hablar por la declaración que hizo Valdés: él dice que fue en el kilómetro 253, y que de ahí transita tres kilómetros más”, relató el Ministro santafesino. “Tuvimos una instrucción de trabajar, rastrillar y peinar toda la zona para ver si se encontraban elementos que ubiquen el lugar de hecho y la verdad que trabajó el área científica de la PDI, no encontró vainas, no encontró yerba, que eran algunos de los elementos que se estaban buscando”, concluyó.