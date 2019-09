Vecinalistas preocupados por los accesos al nuevo Hospital Iturraspe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Representantes de las vecinales del norte de la ciudad mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, para manifestar su preocupación por la inaccesibilidad del nuevo nosocomio. En el mismo sentido, se reunirán también con autoridades municipales.

La provincia anunció que antes de octubre está en funcionamiento el nuevo Hospital Iturraspe, sito en Gorriti y Blas Parera. Sin embargo, los vecinos de barrios del noreste de la ciudad están preocupados porque no hay colectivos hacia el nosocomio y, además, manifiestan que cuando llueve, se anegan los alrededores del predio.

Así lo confirmó a El Litoral Jorge Maya, presidente de la Vecinal Altos del Valle. Según indicó, “sería importante para todos los vecinos tener acceso, tenemos la Línea 20 pero sale directamente de los talleres de Gorriti y Aristóbulo del Valle”. “Vamos a trabajar en conjunto con las vecinales de la zona norte para hablar con las empresas, el gobierno de la ciudad y el entrante también, para ver qué es lo que se puede hacer para llegar de Altos del Valle, Favaloro, Las Delicias, Esmeralda, Los Cipreses, para llegar hasta el Hospital Iturraspe”, dijo Amaya.

“Ellos dicen que los anegamientos son “pasado” - continuó el vecinalista – pero nosotros lo estamos observando, queremos todos los trabajos colaterales, hay que hacerlos, si no se hizo ya hay que hacerlo porque no puede ser que los vecinos lleguemos allá y nos encontremos con el agua hasta la rodilla y no podamos ingresar a un hospital tan caro, tan moderno, de tercer nivel y que el vecino no pueda llegar cuando hay mal tiempo, sería terrible”.