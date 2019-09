Una obra lindera provoca anegamientos en el ISEF

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Instituto Superior de Educación Física sufre efectos indeseados de una obra aledaña inconclusa y sus canchas al aire libre no solo se anegan con las lluvias, sino que el agua no escurre por varios días.

El ISEF sufre anegamientos pluviales por una obra en construcción lindera, al punto de no poder utilizar sus instalaciones deportivas para dar clases al aire libre.

La rectora del establecimiento, Patricia Frausin, indicó a El Litoral que con las pasadas lluvias del lunes los espacios verdes del institutos se anegaron “totalmente”, y “eso que no fue tan grande el caudal de lluvia”. Se trata de las canchas que se utilizan para instruir a los alumnos en distintas disciplinas deportivas, “lo que es el diamante de softball, la cancha de handball que es sintética que la hicimos con fondos de los alumnos, imaginate una cancha sintética cubierta de agua tiene un deterioro muy grande...la cancha de fútbol también, el riesgo de la pileta que la hemos cubierto y todo lo que es maquinaria, gas envasado y demás está en una zona que no está levantada”, detalló la funcionaria. “Nunca tuvimos algo así”, aseguró. “Toda la semana pasada no pudimos tener clases al aire libre, pero aparte hasta el día de ayer había charcos grandes, es imposible”, lamentó la docente.

Frausin informó, además, que no es una obra del instituto, sino de la Asociación de Hockey. “Hace cuatro meses vengo diciendo que al levantar el nivel del suelo al hacer esta cancha los espacios que quedaban en los laterales el agua iba a quedar ahí, entonces decía “dónde están los desagües”… “ya los van a construir” y ahora estamos en la última etapa, que están por poner ya la parte sintética arriba y los desagües no están hechos”, lamentó. “De todas maneras -añadió- he hablado con distintas autoridades para que lo prevean porque puedo entender que en los pliegos – que yo no conozco – tal vez no están, pero evidentemente no es una obra que lleva adelante el instituto ni el Ministerio de Educación, entonces sería necesario ver los pliegos y si no están incorporarlos, porque no es un gasto tan grande para el gasto que es la obra esta”.