Spahn relacionó los allanamientos con "una derrota política aún no digerida"

Ayer por la mañana, tanto la sede del Club Atlético Unión como su empresa particular, dos viviendas de su familia y otras dos de contadores, fueron allanadas por la Justicia en el marco de una causa por presunta defraudación.

El presidente de Unión, Luis Spahn, realizó declaraciones en los medios luego de llevarse a cabo seis allanamientos por parte de la PDI (Policía de Investigaciones). Uno de ellos en la sede de la entidad de la avenida, otro en su empresa particular, y los restantes cuatro divididos en dos viviendas de su familia y en dos estudios contables. La causa se enmarca en una presunta defraudación; y la investigación penal las encabezan los fiscales de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, Mariela Jiménez y Laura Urquiza.

Tras los allanamientos, Spahn formuló declaraciones a varios medios periodísticos, brindando detalles, pero sobre todo dando a conocer su modo de pensar respecto a los mismo: “Esto ya no me sorprende. En plena campaña me quisieron ensuciar con el narcotráfico, me quisieron ensuciar con algo que yo no tenía nada que ver. Creo que acá no quisieron digerir la derrota de las elecciones, fueron por una asamblea, y no tengo problemas de que se haga una auditoría”.

A continuación, el máximo dirigente tatengue señaló: “Firmamos el acta que nos pidieron, no hay nada que desconfiar, se les dio todos los datos correspondientes, vinieron pensando que la deuda con mi familia está inventada. Ellos van a evaluar el tema por el que vinieron, los balances fueron aprobados”.

Refiriéndose a los operativos llevados a cabo por la Justicia, el presidente manifestó: “Dentro de lo burdo que fue el operativo, están involucrando a una comisión directiva que es totalmente honorable, hubo revisores de cuenta y contadores que firmaron balances, ahora creen que todo esto está mal. Los allanamientos fueron en mi casa, la de mi hermano, el club, mi empresa y algunos contadores”.

“La deuda es la que está aclarada. Que sigan con la auditoría, no hay problema, no sé de qué se van a disfrazar después de esto. No estoy intranquilo, yo ando caminando por Santa Fe. La maldad no tiene límites. Esto es absolutamente personal, un bardo debido a una derrota política, incluso los hinchas de Colón me respetan”, añadió Spahn.

El exitoso empresario santafesino también se refirió a su gestión al frente de la institución rojiblanca: “Esto es agarrar y hacer creer que la gestión no es idónea, podemos ser cuestionados por la contratación de un jugador, pero lo hacemos con honestidad. Habría que echar a los socios que hacen denuncias erróneas”.

“Han aportado tanta información fraudulenta y en forma anónima que algunas aclaraciones me resultaron impactantes al curso de la investigación. No hay nada que ocultar y confío ciento por ciento en el personal que tengo, la contadora le dio todos los datos que requirieron. Viene a fondo por pensar que la deuda con mi familia está inventada”, agregó el pope unionista.

Sobre las presuntas irregularidades en los balances, Spahn aclaró: “No sé nada al respecto, todos los balances fueron aprobados, exhibidos 10 días y se les dio copias a los socios que las requirieron. Dentro de lo burdo que es el operativo, pareciera que yo soy el que hago el balance, los aportes y las cuentas”.

Por último, el presidente tatengue afirmó: “Fueron por una asamblea para una auditoría que tengo la total tranquilidad de que queremos clarificar cuando se siembran dudas, se hizo en plena campaña a fines de restarle votos a nuestra lista. Pedimos auditoría en febrero, marzo, abril y no se presentó nadie a trabajar en el club de la oposición”.

“Invito a Decoud a que haga un protocolo de venta de jugadores, y a Villarreal para que diga cómo va a generar 6 millones de dólares con la explotación del Malvicino”.