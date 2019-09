https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.09.2019 - Última actualización - 11:21

11:17

A través del sistema binario Video: Apple introdujo un mensaje oculto en la presentación de sus nuevos iPhones

Luego de la presentación de los nuevos iPhones, Apple compartió un video en su canal de YouTube con un resumen del evento y, horas más tarde, descubrieron que tenía un mensaje oculto.

En el minuto 1:24, durante microsegundos, se observa una pantalla azul, con un código binario de ceros y unos.

Si utilizamos un conversor online, el mensaje significa: "So you took the time to translate this? We love you". ("Entonces, te tomaste el tiempo de traducir esto? Te amamos".

El mensaje que aparece en el video