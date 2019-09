Los Totora: cerca de la gente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El grupo platense llega en el marco del Juntos Tour, que federaliza los exitosos shows con localidades agotadas en el Gran Rex. El Litoral conversó con el tecladista Juan Ignacio Giorgetti sobre una propuesta desprejuiciada y en crecimiento.

El sábado, Los Totora llegará a Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) desde las 21. La presentación del grupo platense de cumbia se encuadra en el Juntos Tour, una gira federal por los principales teatros de varias ciudades argentinas posterior a los exitosos shows con localidades agotadas en el Gran Rex.

Las últimas entradas pueden adquirirse a través de sistema Ticketway y sus puntos de venta físicos: Credifé (Santa Fe, Rafaela y Esperanza), Nexon Santa Fe (sucursales Aristóbulo del Valle y peatonal San Martín), Nexon Paraná (Centro), Nexon Santo Tomé. También se pueden comprar en boletería de Tribus desde las 18.

En la previa del show, El Litoral conversó con el tecladista Juan Ignacio Giorgetti (referente musical de la formación que completan sus hermanos Nicolás en bajo y voz y Santiago en timbales, junto al cantante Juan Manuel Quieto) sobre una propuesta que rompe los límites.

Arriba el telón

—Hicieron su segundo Gran Rex en mayo, donde largaron este Juntos Tour. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Para nosotros tocar en el teatro es como nuestra zona de confort, aunque parezca mentira. Nuestro género recorre otros escenarios: las discos, los boliches, fiestas, festivales. Pero a nosotros nos encanta el teatro: nos pone en una situación en la que nos sentimos muy cómodos, y tiene otra magia.

Cuando hicimos el segundo Gran Rex, ese 10 de mayo, dijimos: “Que el show no quede sólo en Capital, nos esperemos cuatro años para hacer un Rex, un Ópera o un Luna Park. Llevemos este show más familiar, más teatral, a nivel federal”. Agarramos las ciudades que más nos piden y armamos el Juntos Tour. Santa Fe fue una de las elegidas y por eso tenemos el show en Tribus; que si bien no es un teatro convencional es en un horario temprano, familiar, y cumple más o menos con unas características similares a las del Gran Rex.

—Tiene un escenario con telón y pantallas para este show.

—Sí, este es un show muy audiovisual que estamos llevando por todo el país. No es solamente la música de Los Totora sino que va a estar acompañada por una puesta en escena bastante importante.

En un año complicado en todo sentido decidimos producir, saliendo de la comodidad de las contrataciones constantes que gracias a Dios desde hace muchos años siguen ocurriendo con el grupo. A mostrar nuestro arte y a que la gente conozca y entienda que aunque sea un género popular también hay mucha profundidad en el mismo. Una buena forma es llegar a todo el país y a Sudamérica, porque Juntos Tour también abarca Chile, Bolivia, Perú y Uruguay.

Impulso propio

—Podrían esperar que los llamen.

—La producción genera mucho más trabajo y sacrificio, porque producir cosas propias no tiene nada que ver con que te llamen para el Festival de Sol en San Juan: no tenés que salir a vender entradas, no tenés que hacer prensa: tocás y te vas. Esto nos genera algo más artístico y más espiritual: nos deja mucho más que la gente vaya a verte a vos, que haga el esfuerzo de comprar una entrada, y tener ese feedback, esa cercanía que te da el teatro que en otros lugares no tenés. A la larga la satisfacción es más grande.

—Siempre remarcan el haber cruzado las fronteras de los géneros pero también de lo social. ¿Cómo lo viven?

—Al principio fue más fuerte el shock, ahora es más natural. La diferencia es que en el momento en que Los Totora nacieron (antes que todas las bandas de cumbia pop) este género estaba mal destinado a un determinado sector social. Lo que quisimos hacer fue que traspase esas puertas del prejuicio de que la cumbia era para unos pocos. Sobre todo en nuestra ciudad de La Plata, muy relacionada con el rock. Cuando de chiquitos (a los 16 ó 17 años) íbamos a tocar puertas de boliches o salas para que nos dejen tocar y que nos digan siempre que no por un prejuicio de género.

A medida que eso fue cambiando (obviamente que nos costó muchísimo) nos abrieron puertas y eso nos dio mucha alegría, porque rompimos contra algo que era injusto. Por más género que toques o estilo que te guste, si lo hacés con responsabilidad, con profundidad, con nivel artístico, con mucho estudio sobre todo, no tiene que tener ninguna puerta cerrada. Nadie te obliga a escuchar un estilo o no de música; lo que estaría bueno es que el derecho para poder presentarlo. Ahora cuando miramos para atrás nos da mucha satisfacción; en el momento quizás tuvimos momentos de tristeza.

Deportivos

—Este viaje los llevó a tocar en Europa, a tocar para la Selección (los compararon con Carlos Gardel, el primero en cantar en una concentración); incluso quedaron relaciones con jugadores actuales y anteriores. ¿Cuánta llegada les aportó eso?

—Este viaje nos hizo llegar a muchísimos lados. Europa fue algo impresionante: en el momento en que están pasando las cosas es difícil hacer un análisis, porque la vorágine de la situación y el mundo en que vivimos (que cada vez es más rápido) no te dejan analizar. Pero cuando tocamos en Barcelona y llenamos una sala muy importante, durante el show sí nos dimos cuenta dónde estábamos: fue la única vez.

Lo demás... estábamos tocando para la Selección, para Messi, y lo disfrutábamos. Estábamos tocando en Punta del Este para muchísima gente y lo estábamos disfrutando. Pero lo de Barcelona nos marcó. Y gracias a Dios pudimos seguir yendo, el año que viene tenemos una gira bastante extensa por varios países de Europa.

Del vínculo con los jugadores, con los deportistas en general, lo que rescato siempre es que fue natural, cero forzado. Nos enterábamos por posteos de los pibes en Twitter, en Facebook, después en Instagram, de que nos escuchaban. En un momento nos llamaron para tocar en el Mundial, tocamos directamente en la concentración en plena competencia. Hubo un antes y un después, porque se hizo un poco como “el grupo de los vestuarios”. Hace poquito la delegación de los Panamericanos agarró “Solo con un beso” e hizo una coreografía con todos los deportistas, la produjo TyC Sports. La relación de Los Totora con los deportistas se dio muy natural y evidentemente sigue muy nutrida.

—¿Qué se viene para el futuro del grupo?

—Entre octubre y noviembre está saliendo el DVD del Gran Rex, con muchísimas canciones, junto con el disco de audio. Después tenemos en el verano una gira muy extensa, como siempre empezando por Punta del Este y terminando por todos los festivales. Viene la gira por Sudamérica que te conté, y entre marzo y abril una gira por México y Estados Unidos, organizada por Warner Music. En junio es la gira por Europa: tocamos en Dublin, Londres, Madrid, Barcelona, Mallorca y varias ciudades más. Se nos viene un lindo 2020.