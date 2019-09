https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jack (Himesh Patel) es un músico sin éxito cuya suerte cambia cuando todo el mundo (menos él) olvida las canciones de The Beatles. Foto: Gentileza Universal Pictures

Cinco estrenos en los cines El dueño del repertorio Cinemark estrena "Yesterday", de Danny Boyle, con Lily James y Himesh Patel. También llegan la animación de "Señor Link" y "Bruja", con Erica Rivas, Leticia Bredice y Pablo Rago. Cine América trae "High Life", de Claire Denis, con las actuaciones de Robert Pattinson y Juliette Binoche, y "Baldío", de Inés De Oliveira Cézar, con lMónica Galán y Gabriel Corrado.

Cinemark estrena esta semana “Yesterday”, de Danny Boyle, sobre guión de Richard Curtis. Integran el elenco Lily James, Himesh Patel, Ana de Armas, Kate McKinnon, James Corden y Ed Sheeran.

Jack tenía una vida normal. Sus intentos por convertirse en un cantante exitoso no estaban dando frutos y estaba por abandonar su carrera. Hasta que un extraño corte de electricidad en todo el planeta ocasionó que el resto de la humanidad no recuerde la existencia de The Beatles y su música. Jack es ahora la única persona en el planeta que los recuerda y aprovecha la situación para convertirse en el cantautor de todos los grandes hits de la banda.

Cazador de mitos

También llega la cinta animada “Señor Link”, escrita y dirigida por Chris Butler. Sir Lionel Frost (voz de Hugh Jackman en el original) se considera a si mismo como el más importante investigador de mitos y leyendas, pero nadie más lo hace... Para lograr la aceptación que tanto busca se embarcará en una aventura para probar la existencia de una criatura legendaria, el ancestro más primitivo del hombre: el eslabón perdido.

Completan el elenco de voces originales Zoe Saldana, Emma Thompson, Zach Galifianakis y Stephen Fry.

Hechicera

La tercera novedad del complejo es “Bruja”, con guión y dirección de Marcelo Paez-Cubells. Está estelarizada por Erica Rivas, Leticia Bredice y Pablo Rago, acompañados por Juan Grandinetti, Rita Cortese, Miranda de la Serna y Maite Lanata.

Selena es una madre soltera que maneja la magia negra. El pueblo entero desconfía de ella por esto y se mantienen alejados. Pero cuando su hija adolescente, Belén, es secuestrada junto a otras jóvenes por una red de prostitución, Selena usará todos sus recursos para recuperarlas.

Colonos

En funciones de Cine Club y comerciales Cine América presenta “High Life”, incursión en la ciencia ficción y el cine anglosajón de la francesa Claire Denis, con las actuaciones de Robert Pattinson, Juliette Binoche (fetiche de la directora), Mia Goth, André Benjamin, Agata Buzek.

Monte y su bebé son los últimos sobrevivientes de una peligrosa misión en el espacio exterior. El resto de la tripulación, liderada por una siniestra doctora (Binoche), ha desaparecido. Mientras se devela el misterio de qué sucedió a bordo de la nave, Monte experimenta por primera vez el nacimiento de un amor todopoderoso.

Vivencias

El segundo ingreso es la argentina “Baldío”, de Inés De Oliveira Cézar, con los protagónicos de Mónica Galán, Nicolás Mateo y Gabriel Corrado y los secundarios de Martín Pavlovsky, María Figueras, Luis Brandoni, Leonor Manso y Cecilia Dopazo.

Brisa protagoniza una película en rodaje mientras atiende las emergencias de su hijo, adicto a las drogas; la cámara sigue su proceso. El choque entre el cine y la calle, el amor y el miedo, el trabajo y el reconocimiento se traducen en una experiencia inclasificable.

Encuentro

En la serie de Cine Queer del Ciclo DeSvelado de los jueves a las 22.30 se exhibirá “Desert Hearts”, película romántica lésbica de 1985 basada en la novela homónima de Jane Rule. Fue dirigida por Donna Deitch y protagonizada por Helen Shaver, Patricia Charbonneau y Audra Lindley.

Tiene lugar en 1959. Vivian Bell (Shaver), una profesora de inglés de la Universidad de Columbia, viaja a Nevada para cumplir el requisito de separación durante seis semanas previo a su divorcio. Encuentra alojamiento en una casa para mujeres que esperan finalizar sus divorcios propiedad de Frances Parker (Lindley). Vivian conoce a Cay Rivvers (Charbonneau), una escultora y espíritu libre para quien Frances es una madre sustituta. Cay trabaja en un casino de Reno como operadora de los cambios, y está terminando una relación con Darrell, su jefe.

La estrictamente controlada Vivian se echa para atrás ante el atrevimiento de Cay y su poca preocupación sobre qué pensaran los demás. Cay le cuenta que ha tenido relaciones con mujeres en el pasado. Frances, al ver que Vivian se está convirtiendo en una parte importante de la vida de Cay, empieza a temer que Cay se vaya.