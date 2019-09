https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inseguridad en Santa Fe Furia de motochorros en la ciudad En las últimas horas dieron cuatro golpes. En uno de los casos balearon a un joven para robarle su moto

Franco Corvalán (23) tenía pensado para la noche del miércoles cenar con una amiga. Sin embargo en cuestión de segundos se vio envuelto en un drama que lo dejó hospitalizado.



Eran las 20,30 y el joven circulaba con su motocicleta cuando al llegar a la esquina de Hernandarias y Avellaneda, fue interceptado por dos sujetos que también se conducían en una moto.



“Uno de ellos me gritó ‘¡dame la moto!’. Yo los esquivo y me voy de contramano tratando de escapar. Entonces me corrieron y me alcanzaron a las dos cuadras. Uno de los tipos se baja de la moto, se pone adelante y me dispara”, dijo en diálogo con El Litoral.



“Hago unos metros y me tiro al piso. Cuando miro a los ‘chorros’ veo que se quedan en la esquina. Estuvieron como 5 minutos. La gente comenzó a acercarse y entonces ellos se fueron y dejaron mi moto tirada”, agregó.



En cuanto a las características de los delincuentes, Franco sostuvo que “no puedo dar su descripción porque tenían los cascos puestos. Aunque por la voz eran tipos grandes”.



Más adelante Franco quiso agradecer en especial “a todas las personas que vinieron a ayudarme. Los vecinos muy amables me tiraron una manta para que no me apoye en el suelo. También apareció una médica que me hizo un torniquete en la pierna porque estaba sangrando mucho. Les quiero agradecer a todos”.



Respecto a su estado de salud, la madre de Franco explicó que “el proyectil le afectó el fémur de su pierna derecha. Ahora le están haciendo estudios porque lo van a someter a una intervención quirúrgica.



Por último el joven, que trabaja como repositor y cajero en un supermercado, lamentó que “por todo esto voy a perder días en mi trabajo”.



En bulevar



Ya durante la tarde los motochorros hicieron de las suyas en bulevar Gálvez y República de Siria donde atacaron a un joven de 21 años que terminó lesionada.



Minutos después de haber salido de la facultad, la mujer caminaba por bulevar al 2300 cuando se le aparecen dos hombres a bordo de una moto.



Uno de éstos descendió del rodado y comenzó a tironear de la cartera de la joven. Como consecuencia del forcejeo la mujer cayó al suelo y se golpeó su mentón, motivo por el cual debió ser trasladada al hospital Cullen, mientras que los rufianes se dieron a la fuga.



Don Bosco



Un rato después un joven de 18 años fue despojado de su bicicleta por dos motochorros, en un hecho sucedido en F. Zuviría y Castelli.



A punta de pistola los malvivientes obligaron al muchacho a entregar el rodado, toda vez que también le robaron su teléfono celular.



En un colectivo



Durante la mañana del jueves dos malvivientes tomaron por asalto un colectivo de la Línea 8 y sustrajeron pertenencias de varios pasajeros.



El grave incidente ocurrió en French y Avellaneda y es el segundo que se produce en menos de una semana.



A raíz de esta situación los choferes y delegados analizan si van a tomar alguna medida.