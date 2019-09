https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.09.2019

En Los Troncos Robo en la capilla Nstra. Sra. de Itatí

Por segunda vez en la semana, autores ignorados vandalizaron la capital Nstra. Sra. de Itatí, de barrio Los Troncos.



El hecho fue descubierto en la mañana del jueves cuando allegados al templo descubrieron el faltante de algunos reflectores y otros elementos. Para ingresar al lugar el o los ladrones violentaron una reja.



“Estos son hechos que se siguen repitiendo contra instituciones del barrio y que cada vez nos preocupan más. Esperemos que los que tienen que anoticiarse hagan algo al respecto”, dijo el padre José Milessi en diálogo con El Litoral.

La reja que violentaron los malvivientes para ingresar al temploFoto: El Litoral



“Hace poco hubo vandalismo en la escuela Estrada; también en el salón de Cáritas; ahora en la capilla. La situación de inseguridad y la presencia de droga hace que el barrio se vuelva incontrolable”, agregó.



“Hemos acudido a las autoridades y a la policía, pero la respuesta es siempre la misma. Que no tienen medios. Lo peor de todo es que esta situación no es nueva. Los hechos se siguen repitiendo y las soluciones no aparecen”, sentenció.