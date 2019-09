Del Potro agarró la raqueta y se prepara para volver en un mes a las canchas

El tandilense Juan Martín Del Potro mostró este jueves, a un mes de su regreso oficial al circuito profesional en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia, cómo fue su vuelta a una cancha de tenis, en el tramo final de su recuperación tras una segunda operación en la rodilla derecha.

A través de un video en su cuenta de Instagram, se lo vio entrenándose en un court indoor de cemento, desde que saca el par de zapatillas de su bolso hasta los movimientos precompetitivos y la práctica con golpes de drive, de revés y saques.

Todo con muy poco desplazamiento, para cuidar principalmente la rodilla derecha, de la que fue operado en junio pasado por su segunda fractura de rótulo.

El ATP de Estocolmo se disputará del 14 al 20 de octubre y la cuenta oficial del certamen le dio la bienvenida, también en su condición de campeón por duplicado en la cita de la capital sueca.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV