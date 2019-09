https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pronóstico de la directora del Servicio Meteorológico Cómo va a estar el clima esta primavera

La directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo, dijo cuál es la proyección climática para los últimos meses del año en Santa Fe.

— ¿Cuál es el pronóstico para esta región para la próxima primavera?

— Estamos generando el próximo pronóstico oficial a fines de septiembre, así que lo que tenemos vigente en SMN es para septiembre, octubre y noviembre. Estamos en una situación de Niño muy débil ¿Qué quiere decir esto? El Niño es un fenómeno que da más predictibilidad, cuando uno sabe que hay un niño o niña sabe que van a pasar cosas con más probabilidad. Cuando esto no es así y no hay un evento que conduzca el clima hacia un estado preferencial, lo que esperamos es más o menos lo habitual. Entonces estamos esperando una primavera como las habituales con lluvias levemente por encima de lo normal.

— ¿Cuánto te preocupa el cambio global, el cambio climático?

— Mucho. Los científicos nos han dado sobradas pruebas de que la acción del hombre, la industrialización y su modo de producir, están generando un incremento de los gases de efecto invernadero y, con eso, un aumento de la temperatura global media, y con eso, un aumento de los fenómenos severos extremos. ¿Qué deciden los países a partir de estas evidencias científicas? Controlar las emisiones, que los gases de efecto invernadero no se produzcan en tal magnitud. ¿Qué está pasando? Tal reducción no se observa, de hecho todo el monitoreo de dióxido de carbono en la atmósfera que es el gas más paradigmático, continúa aumentando. Entonces, por supuesto que la preocupación es grande porque ya estamos viendo el impacto de ese cambio climático. Lo que para un científico es el aumento del dióxido de carbono promedio, hoy un ciudadano común y silvestre percibe impactos de eso, que son lluvias muy intensas en lugares donde no solían ocurrir, olas de calor más severas o prolongadas y eventualmente hoy estamos hablando de refugiados climáticos, gente que tiene que abandonar el lugar donde vivió toda su vida porque cambiaron las condiciones climáticas. Qué estamos haciendo frente a esto, es lo que me preocupa. Y la realidad es que estamos haciendo poco e insuficiente como para que se note objetivamente que han disminuido los gases de efecto invernadero, Así que, como científica y como ciudadana, estoy muy preocupada.