Se aproxima la temporada de grandes lluvias y los ediles solicitaron al Ejecutivo información sobre el estado general del sistema de desagote pluvial de la ciudad.

Sesionó el Concejo La Municipalidad deberá informar sobre el sistema de bombeo

En medio de la transición municipal y ante la llegada del verano, los ediles aprobaron un pedido de informes sobre el sistema de bombeo local.

Así lo manifestó el concejal Marcelo Ponce a la prensa, destacando que “hay innumerables iniciativas” en el mismo sentido: “pedidos de informes, de muchos de los concejales de este cuerpo, solicitando información sobre lo mismo, y ante los anuncios donde el pronostico que nos depara para el ultimo trimestre del año dicen que va a ser muy lluvioso, se esperan grandes precipitaciones en toda la región, ha generado esta preocupación para saber cuál es el estado real del sistema de bombeo en la ciudad”, indicó el legislador.

Además, el edil explicó que no solo se trata de si funcionan o no las bombas, “hay que hablar de todo el sistema para saber si están en condiciones de prenderse en el momento en que se necesiten sino también cómo está el personal, cómo están con relación a los elementos de seguridad que tienen que tener los empleados municipales, los sistemas de emergencia, los protocolos, si los reservorios son limpiados en tiempo y forma y son mantenidos permanentemente, cosa que no te agarre en una situación de urgencia y tengamos los reservorios completamente obstruidos o llenos de basura, si realmente se están llevado adelante controles de desagotes cloacales en los reservorios, que está totalmente prohibido, si hay situaciones de vuelco de algunas atmosféricas en los reservorios y qué acciones ha llevado adelante el Ejecutivo”, enumeró.