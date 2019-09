https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.09.2019 - Última actualización - 7:41

7:40

Superliga Argentina Así está la tabla de los promedios previo a la fecha 6

Luego del parate por Fecha FIFA, este fin de semana vuelve la Superliga y el fútbol de la Primera División.

Con eventos destacados, como el clásico rosarino y el debut de Maradona con Gimnasia, los equipos que pelean la permanencia tendrán una fecha clave para sacar puntos.

El más complicado, Gimnasia La Plata, recibirá a Racing en el Bosque. Luego, Central Córdoba (Santiago del Estero) jugará contra el siempre difícil Defensa y Justicia.

También, Central y Newell's protagonizarán el clásico de Rosario, uno de los más coloridos del fútbol argentino. Este año, el condimento, es que ambos equipos pelean el descenso por lo que será un partido "de 6 puntos".

Por otra parte, Aldosivi enfrenta a Patronato y también se sacarán puntos. Por el lado de Colón, los de Lavallén jugarán ante el puntero San Lorenzo.



Destacan también, pensando en los promedios, Arsenal vs Unión, Godoy Cruz vs Argentinos, Banfield vs Talleres e Independiente frente a Lanús.

Así está la tabla