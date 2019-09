Culmina la primera fase

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De este modo, se definirán las posiciones en los dos estamentos del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.

Este sábado, desde las 15.30, se desarrollará la sexta fecha del Torneo del Interior 2019, con lo cual llegará su fin la ronda inicial del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.



En lo que respecta a los dos equipos de la Unión Santafesina, llegan al cierre del Interior B, con la tranquilidad de tener aseguradas sus respectivas clasificaciones para la próxima instancia.



Santa Fe Rugby Club recibirá en Sauce Viejo a Old Christians de Montevideo, con el arbitraje de Pablo Casellas.



Santa Fe RC alistará a: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Guillermo Botta (h); Valentín Iturraspe, Lucas Caputto y Fabián Frustagli; Nicolás De Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitán), Gonzalo Galán e Ian Sbisa.



En el restante cotejo del Grupo E se jugará en El Bolsón, protagonizado por Jabalíes RC con Liceo RC de Mendoza (Simón Larrubia).



* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Santa Fe RC, con 21 puntos (+110); Old Christians suma 18 (+36); Liceo RC 12 (+45); mientras que Jabalíes RC (-191 ) cierra sin unidades.



Por su parte, en el “Gipsy Field”, CRAI será anfitrión de La Tablada de Córdoba, con el referato de Alvaro del Barco.



CRAI alistará a: José Canuto, Santiago Amsler y Facundo Garibay; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Galvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peon, Lucas Ordano, Lautaro Montini y Tomás Grenón.



Suplentes: Joaquín Lerche, Joaquín Beron, Tobías Ledesma, Santiago Carreras, Bautista Grenón, Ramiro Del Sastre y Juan Arregui.



En el otro encuentro del Grupo G, Montevideo Cricket Club recibirá a Huirapuca de Concepión (Mauro Rossi).



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por La Tablada, con 25 puntos (+165); CRAI suma 20 (+62); Huirapuca 7 (-11); mientras que Montevideo Cricket cierra sin unidades (-216).



En cuanto a los demás encuentros, serán los que se detallan a continuación.



Grupo F: en Mar del Plata, Comercial se medirá con Palermo Bajo de Córdoba (Sebastián Gijón) y en Formosa, Aguará con Los Tordos (Diego Colussi).



Posiciones: Palermo Bajo 20 puntos (+150); Los Tordos 14 (+87); Comercial (MdP) 14 (-34); mientras que Aguará (-204), cierra sin unidades.



Grupo H: en Río Negro, Roca RC con CURNE (Ignacio Boccardo) y en Mar del Plata, San Ignacio con Old Lions de Santiago del Estero (Emilio Traverso).



Posiciones: CURNE 19 puntos (+86); San Ignacio (MdP) (+37) y Old Lions (+13) 14; mientras que Roca RC, 1 (-136).

El sector principal



En relación al Torneo del Interior A, también cumplimentará su sexta jornada, última de la ronda inicial, de acuerdo al siguiente detalle.



Grupo A: en Yerba Buena, Tucumán RC recibirá a Old Resian (Juan Manuel López) y en el Parque Independencia, GER a Jockey de Córdoba (Santiago Altobelli). Posiciones: GER 16 (+8); Tucumán RC 15 (+31) Jockey (C) 14 (+14); Old Resian 0 (-55).



Grupo B: en Las Delicias, Duendes con Universitario de Tucumán (Francisco González) y en San Miguel, Los Tarcos con Córdoba Athletic (Damián Schneider). Posiciones: Duendes 20 (+70); Córdoba Athletic (-28) y Los Tarcos 10 (-13); Universitario (T) 6 (-29).



Grupo C: en Mendoza, Marista con Jockey de Rosario (Matías Ortíz de Rosas) y en Bahía Blanca, Sociedad Sportiva con Natación & Gimnasia de Tucumán (Leónidas Diez). Posiciones: Marista 19 (+94); Natación & Gimnasia 18 (+11); Jockey (R) 12 (+21); Sociedad Sportiva (BB) 0 (-126).



Grupo D: en Camet, Mar del Plata Club con Urú Curé de Río Cuarto (Tomás Bertazza) y en Paysandú, Trébol RC con Tucumán Lawn Tennis Club (Federico Fioravanti). Posiciones: Urú Curé 21 (+44); Tucumán LT (+22) 14 y Mar del Plata Club (+22) 10; Trébol (P) 1 (-88).



En Reclasificación



Este sábado, desde las 16, se cumplirá la sexta jornada de la Reclasificación A del Regional del Litoral 2019, que resultará clave para la inminente definición del interesante torneo.



En el barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe será anfitrión de CRAR, con el referato de Mauro Rivera.



Universitario (SF) alistará a: Nicolás Mattei, Gonzalo Meza y Julián Boggero; Gabriel Boggero y Marcos Benítez; Giuliano Buccini, Aron Pasquet y Matías Fernández; Juan Martín y Gerónimo Fernández; Diego Durán, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Federico Bruzzone y Felipe Nepote.



En Cabaña Leiva, La Salle recibirá a Universitario de Rosario, con el arbitraje del santafesino Exequiel Adrover.



La Salle alistará a: Juan Zanotti, Valentín Zabczak y Angel Díaz; Francisco Alvarez y Emilio Venanzi; Tomás Cosentino, Juan Hadad y Javier Segado; Ignacio Mascherpa y Bruno Micocci; José Lorefice, Matías Moreno, Alejandro Benítez, Valentín Galdon y Tomás Marconi.



Suplentes: Ignacio Cassetai, Juan Pablo Iglesias, Juan Pablo Calabrese, Juan Grosso, Lautaro Salcedo, Franco Lanteri, Fabio Barreto y Federico Venanzi.



Además, en La Tortuguita, Paraná Rowing Club se medirá con Estudiantes y en Fisherton, Los Caranchos con Provincial de Rosario (Fernando Porcel).



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por Universitario de Rosario, con 25 puntos (+103); Provincial (-25) y La Salle (+13) suman 14; Rowing 13 (-14); Estudiantes 12 (+28); Universitario de Santa Fe 9 (-20); CRAR 7 (-35); mientras que Los Caranchos cierra con 6 unidades (-50).



En cuanto a la Reclasificación B, también jugará su sexta fecha: en Esperanza, Alma Juniors recibirá a Tilcara; en Santo Tomé, Cha Roga Club a Los Pampas (R); en Concepción del Uruguay, CUCU a Jockey de Venadto Tuerto y en San Nicolás, Regatas & Belgrano a Logaritmo.



* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Alma Juniors de Esperanza, con 20 puntos; Tilcara suma 19; Jockey (VT) 17; Logaritmo 16; Los Pampas (R) 15; Cha Roga Club 10; CUCU 7; mientras que Regatas & Belgrano (SN) cierra sin unidades.