Agenda cultural en la ciudad Feria del Libro en Santa Fe: mirá las actividades de este sábado

Este sábado a las 20, llega a la XXVI Feria del Libro de Santa Fe, el historiador y escritor especializado en música popular, Sergio Pujol con “El año de Artaud” (Editorial Planeta). La presentación y diálogo con el autor estarán a cargo de la periodista Mili López, en el Centro Experimental del Color, ubicado en el ala oeste de la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150).



En la línea de sus anteriores libros, “La década rebelde” y “Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983)”, Pujol pone a dialogar en esta nueva obra, los hechos de la historia nacional con las prácticas y representaciones de una música “progresiva” que empezaba a hacerse oír con fuerza y convicción, a menudo a espaldas del mercado, del gusto establecido y los guardianes de la tradición. “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir/que todo tiempo por pasado fue mejor./ Mañana es mejor”, anotaba Spinetta en el verso más célebre de su “Cantata de puentes amarillos”.



Con un estilo narrativo que no da respiro y un uso pocas veces visto de diversas fuentes documentales, “El año de Artaud” se interna en la no siempre armoniosa relación entre la acción política y los sueños de una música que, acaso como ninguna otra, supo encarnar la imaginación utópica de su tiempo.

Premio Literario Municipal



A las 21 será el turno de “Esperando el meteorito y otros poemarios” de Pablo Escudero, obra ganadora del Premio Literario Municipal 2018, Edición Poesía. Habrá lecturas a cargo de Escudero y un “Diálogo poético musical” con las interpretaciones de Natalia Fessia en voz, Santiago Lo Vuolo en guitarra y Pedro Pagés en guitarra y voz.



Participarán también con lecturas Mariano Peralta y Alfredo Rossi, quienes recibieron menciones por sus obras “Un reloj en el fondo del río” y Una vez fue todo”, respectivamente.



La obra ganadora reúne en tres poemarios: “Durmientes de quebracho”, “La domesticosta” y el último “Esperando el meteorito”, que titula el conjunto. Los poemas fueron escritos durante los últimos 20 años y nunca fueron editados de manera independiente, cuenta Escudero. “Unos son quizá poemas más generales, con cierto tono en común; otros tienen que ver con un juego con las lecturas que estaba haciendo en ese momento, de algunos autores de la poesía española y de la ciencia ficción. Por otro lado, hay poemas que surgieron en este último tiempo, que tienen que ver con la costa, el lugar en el que vivo, y con un estilo que ya no es el mismo de hace 15 años, que apela más a lo sentimental. Me interesa la literatura como un fenómeno fisiológico, que no quede sólo en el juego formal o estilístico, me gusta buscar la tristeza o la risa desde cierto humor que me caracteriza, por ejemplo”, reseña el poeta.



En el texto de la contratapa Candelaria Rivero cuenta que “…mientras avanza la lectura, la amada metafísica te agarra de las patas y te toma, o virás para el lado de la costa litoraleña y ahora ese repetido paisaje comienza a distorsionarse al ritmo oscilante de la filosofía”. En cuanto a las distintas influencias y el trabajo de selección de los poemas, Escudero explica: “Doy clases de filosofía y no reniego de esa mochila, en cierto punto me sirve para no pensar que en los poemas se vuelcan grandes ideas y poder juzgarlos con objetividad, descartar algunos y elegir otros”.



La convocatoria del Premio Literario Municipal prevé para el primer premio, la impresión de la obra con un tiraje mínimo de 300 ejemplares, a cargo del Municipio. El Jurado de esta edición de obra poética, estuvo integrado por Eduardo Mileo, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal; César Bisso, por la Asociación Santafesina de Escritores; y Eduardo Monte Jopia, representante de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Santa Fe.

Así nació la cumbia santafesina



En la última jornada de la Feria, Hugo Alberto Miguel presentará “Así nació la cumbia santafesina”, un libro coeditado por el sello de la editorial de la UNL y el Gobierno de la ciudad de Santa Fe. El encuentro será a las 20, en el Centro Experimental del Color, con la presencia de Pipi Rivero.



La publicación es el resultado de un largo y tenaz proceso de recopilación de datos: fechas, lugares, fotos, nombres de grupos y de intérpretes, clubes bailables, historias personales y artísticas. Todo está reflejado en los relatos y en las entrevistas de Hugo Miguel, su autor, junto a Amalia Echevarría.



“La cumbia es parte de la identidad santafesina”, asegura el intendente José Corral en el prólogo. Sobre la importancia del libro, afirma que “el trabajo de Hugo se vuelve fundamental. Nos permite repasar el nacimiento y la evolución de la cumbia local, y deja un testimonio invalorable para que las futuras generaciones conozcan en profundidad este patrimonio cultural de la ciudad (...) Esta obra es un legado para que se puedan conocer las raíces de la cumbia santafesina, ese ritmo, que, inevitablemente, nos hace bailar”.

Finde y libros

Tanto el sábado como el domingo, la XXVI Feria del Libro de Santa Fe abrirá de 14 a 22. Junto a los stands de las instituciones organizadoras y de las editoriales, librerías y otras entidades; la programación invita a participar de presentaciones, charlas y talleres. Cuenta con invitados especiales como Gabriela Cabezón Cámara, Istvansch, Ezequiel Fernández Moores, Sergio Pujol y Juan José Becerra, entre otros.



La entrada es libre y gratuita, como toda la programación de este encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad, la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.