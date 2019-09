https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.09.2019

12:23

Organizada por la Fundación Accentus, tendrá lugar el próximo sábado 21 de septiembre, a las 20, en el Auditorio de ATE. Actuarán la soprano Natalia Raselli, el tenor Santiago Sirur y el pianista Sergio Bungs.

GALA LÍRICA Voces que conmueven Organizada por la Fundación Accentus, tendrá lugar el próximo sábado 21 de septiembre, a las 20, en el Auditorio de ATE. Actuarán la soprano Natalia Raselli, el tenor Santiago Sirur y el pianista Sergio Bungs. Organizada por la Fundación Accentus, tendrá lugar el próximo sábado 21 de septiembre, a las 20, en el Auditorio de ATE. Actuarán la soprano Natalia Raselli, el tenor Santiago Sirur y el pianista Sergio Bungs.

El canto y la música se unirán para celebrar la llegada de la estación que marca el final del invierno. Es que el sábado 21 de septiembre, a partir de las 20, tendrá lugar en el Auditorio de ATE (San Luis 2854) la gala lírica titulada “Ópera en Primavera”, organizada por la Fundación Accentus.

Confluirán en el escenario la soprano Natalia Raselli, el tenor Santiago Sirur y el pianista Sergio Bungs, para ofrecer al público una selección de arias y dúos de óperas famosas y una serie de obras que pertenecen al repertorio popular, que van desde la zarzuela hasta el tango.

En una charla con El Litoral, Natalia Rasseli describió a El Litoral pormenores de la propuesta musical que diagramaron y se mostró halagada por poder actuar en la ciudad de Santa Fe. “Es el público más querido y más difícil. Es el lugar de uno y es una prueba, por la necesidad de devolver algo a la ciudad”, señaló. Y destacó que la premisa de utilizar fragmentos de óperas famosas y las referencias a obras del repertorio popular responde al objetivo de que la gente “se pueda acercar a lo lírico también desde un lugar que le resulte conocido”.

—¿Cómo definieron el repertorio?

—Fueron varias razones. Con ellos dos (Santiago Sirur y Sergio Bungs) estamos haciendo ahora en Buenos Aires un espectáculo de ópera francesa que se llama “Amour”, que es una búsqueda diferente para salir de la habitual puesta de concierto. Tomamos arias y dúos del romanticismo francés. Eso compone una especie de libreto que da lugar a una puesta en escena. Algunas de esas obras van a estar en el concierto. Otras son las que solemos cantar siempre, con las que tenemos una relación afectiva cercana. Nos gusta cantarlas, nos sentimos cómodos y nos gusta compartirlas. Y el repertorio que va a cerrar el concierto, que es el más popular, tiene que ver con lo que te decía antes, de elegir música que ya sea más familiar al oído de la gente. Un cierre que permita haber transitado primero por un repertorio que tal vez no es el que se escucha a diario y luego terminar con algo que la gente sienta que es cercano.

—Puedo inferir por lo que decís que será una gala para todo público, no únicamente para un público que tenga conocimientos sobre ópera.

—Si, totalmente. En el ambiente de la lírica, esto se está revirtiendo, tanto desde los cantantes, inclusive algunos muy famosos que vienen al Teatro Colón y concluyen cantando alguna canción argentina. Y también la forma de contacto con el público es muy distinta. Creo que la gente tiene que perder ese miedo a la ópera, a que sea algo elitista. Ha dejado de serlo hace tiempo ya. Y aunque de pronto algunas de las cosas puede ser en otros idiomas, siempre desde algún lugar conmueve.

—Hace un tiempo dialogamos con Rocío Arbizu cuando presentó en Santa Fe “Escenas de Carmen” y hacía referencia a eso que decís, de que hay más apertura por parte de los músicos al momento de encarar nuevos formatos para presentar las obras ante el público masivo. Se busca que sea más accesible.

—La primera parte del espectáculo que vamos a presentar es de la ópera “Romeo y Julieta”. Con Santiago tenemos mucha química, entonces nunca es un concierto estático, siempre hay actuación. Aunque en una gala no estás vestido como en la ópera, la gente puede tranquilamente ver la escena, presentirla. No solamente para el público, sino también para uno. Toda esa cosa un poco rígida que tenía la ópera a los músicos ya no los atrae. Se necesitan otras búsquedas. Uno lo hace para compartirlo con la gente y si la gente no se siente cercana no sirve. Uno como artista, si no evoluciona, se estanca, muere. No se puede estar haciendo siempre lo mismo y pensar en obtener resultados diferentes, como decía Albert Einstein.

—Hay además una predisposición diferente por parte del público. Se han roto muchos prejuicios.

—Cuando algo es bello nos conmueve. Esta música que han creado grandes compositores, respetados a través de los siglos, tiene algo que trasciende todos lo prejuicios que uno puede tener, porque hay belleza. Frente a eso, nadie pasa de largo. Se está haciendo ópera en espacios no convencionales, lo cual permite que la gente se acerque desde diferentes lugares.

Bono

Como entrada para el espectáculo, se fijó un bono contribución cuyo valor asciende a los 150 pesos. Los socios de ATE, en tanto, podrán acceder en forma gratuita.

Los participantes

La soprano Natalia Raselli cursó estudios superiores en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio de la ciudad de Paraná y es licenciada en Música de Cámara, egresada de la UnLa. Se perfeccionó con maestros nacionales y extranjeros. Actuó en diversos teatros y salas del país brindado conciertos como solista y participando de galas líricas; también hizo conciertos en vivo en Radio Nacional y Radio Cultura de Buenos Aires.

El tenor Santiago Sirur se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Se perfeccionó en técnica vocal y repertorio con grandes maestros del país y del extranjero. Interpretó los roles principales de tenor de óperas como “Cavalleria Rusticana”, “Madame Butterfly” y “Tosca”. Su repertorio abarca obras también de cámara.

El pianista y compositor Sergio Bungs estudió en el Conservatorio Nacional López Buchardo y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Desarrolla una intensa actividad como acompañante de cantantes líricos habiendo secundado en galas y conciertos a las más notables figuras de la ópera argentina e internacionales.