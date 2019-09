https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Pájaro" le pidió el divorcio

Nannis no se llama Mariana

Causó mucha sorpresa conocer que, en el medio de la gran pelea que libran Claudio Caniggia y Mariana Nannis por la división de bienes que se va a tener que realizar a raíz del pedido de divorcio presentado por el ex futbolista, el verdadero nombre de la mediática es otro.

Foto: Captura de pantalla

En Nosotros a la mañana contaron hoy cómo estaba la causa y también mostraron la carátula del pedido de divorcio, donde se ve cómo se llama en realidad la madre de Charlotte y Alexander. Tenés que leer Mariana Nannis pidió la internación de Claudio Caniggia y administar sus bienes “En un rato va Claudio Caniggia al Hospital Rivadavia a retirar los estudios que finalmente se hizo (psicológico y toxicológico) para que el juez evalúe si finalmente tiene capacidad para manejar sus bienes. Y esta es la carátula que presentó ayer Fernando Burlando con el pedido de divorcio de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis”, empezó explicando Ariel Wolman. “No se llama Mariana”, manifestó sorprendida Agustina Kämpfer. “No, se llama María Belén Solange Nannis”, le contestó Ariel. Y agregó: “Esto va a ser conflictivo, porque Caniggia está dispuesto a repartir 50 y 50 como dice la ley. La defensa de Mariana Nannis, por lo pronto, va a querer que esto se haga en Marbella y no acá en la Argentina, y va a querer averiguar si Caniggia, más allá de que esté dispuesto a repartir 50 y 50, tiene bienes o dinero en negro como para ver qué hay para repartir en realidad”, explicó. Para concluir, el panelista hizo un resumen para mostrar en qué etapa se encuentra hoy el conflicto entre el Pájaro y su todavía esposa: “Ahora presenta el estudio médico, ya fue por el divorcio, mientras que la defensa de Mariana, que está en Miami buscando departamentos y bienes en negro, va a pedir que este divorcio no sea en la Argentina porque ellos están radicados en Marbella”, indicó. Foto: Captura de pantalla Con información de El Trece