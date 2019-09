Dos "avivadas" para ganar un partido "chivo"

Colón ganó un partido difícil, ante un rival complicado que a la hora de jugar mostró más categoría, pero al que le pudo sacar ventaja en un par de situaciones, las que fueron aprovechadas al máximo y con esto, sumado a una gran entrega se quedó con tres puntos que cotizan alto.

En la primera etapa pasó muy poco y Colón sacó ventaja con un lateral hecho rápido, donde el “Pulga” intentó enganchar, pegando la pelota en la mano de Poblete, logrando ahí el penal, luego, en el complemento (en el peor momento) con una jugada de “laboratorio”, apareció el “tiro libre-pase” para que Wilson Morelo “ajusticie” a un indefenso Navarro. Colón fue “vivo” aprovechó lo que tuvo y en definitiva ganó uno de esos partidos donde, pese a la superioridad del rival, la inteligencia termina haciendo la diferencia.

El arranque

Un remate de Zuqui que se fue desviado y la respuesta de Belluschi, que tampoco “acertó” el arco fue todo lo que pasó en los primeros 25 minutos del partido, con dos equipos que tocaban mucho, trataban de darle buen destino al balón, pero que en definitiva no llegaban a las áreas.

Por izquierda comenzó a destacarse Marcelo Estigarribia, ganándole el duelo a Víctor Zalazar, que prácticamente no pudo proyectarse en toda la etapa, mientras que en el medio, el buen trabajo de Aliendro y Lértora le estaban dando resultado.

A los 24 hubo una tibia aproximación de San Lorenzo, a la salida de un tiro libre y tras un despeje, la pelota le quedó a Mauro Pittón quien se la cedió a Menossi, el que sacó un zurdazo cruzado que se fue muy cerca del palo izquierdo de Leonardo Burián que hizo vista.

La diferencia

Minuto 27: le alcanzaron rápido una pelota a Wilson Morelo que hizo un lateral para el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez, el punta buscó enganchar para adentro y la pelota pegó en el codo de Gerónimo Poblete; Fernando Echenique no dudó y marcó la pena máxima. El propio “Pulga” se hizo cargo del remate y con un toque suave, abajo, bien esquinado a la izquierda puso el 1 a 0.

Nada más...

No cambió absolutamente nada tras la apertura del marcador y esto resultó altamente positivo para Colón, que ahora estaba arriba del marcador y en ningún momento tuvo que sufrir alguna reacción del elenco de Juan Antonio Pizzi. Llegaron unos cuantos tiros de esquina, pero siempre ganaron los defensores de Colón, por lo que sin mayores novedades se fueron consumiendo los minutos de la etapa.

El complemento

Colón sin cambios y la visita con uno: el ingreso de Angel Romero por Gerónimo Poblete que estaba amonestado, siendo esto, una clara señal que al Santo le estaba faltando un poco más de profundidad.

La primera situación de la etapa fue para Colón y muy clara, Fernando Zuqui retrocedió por derecha unos cuantos metros y metió un pelotazo junto a la línea que le cayó justo a Morelo, quien metió un buen centro, para la llegada libre de Rodrigo Aliendro, quien de palomita logró conectar, pero no le pudo dar buen destino, ya que la pelota quedó en las manos del arquero visitante.

El empate

Cuando parecía que Colón se imponía en el partido vino el gol de San Lorenzo, Menossi recibió en tres cuarto de cancha, le metió un buen pase a Belluschi, quien con un toque sutil habilitó al ingresado Angel Romero, el paraguayo definió cruzado ante la salida de Burián, quien tapó el remate, pero la potencia del mismo hizo que se le terminara metiendo por detrás.

Tras el gol Colón intentó reaccionar, pero fueron estos los mejores momentos de San Lorenzo, con Romero como abanderado, quien por izquierda complicó y mucho a Gastón Díaz. Lavallén decidió sacar a Gastón Díaz para que ingrese Christian Bernardi, buscando mayor profundidad, esto hizo que Zuqui bajara a marcar el lateral y el volante, que tuvo que enfrentarse con el “fresquito” Romero, lo hizo por demás de bien, salvando una clara jugada de gol, cuando Zalazar por el otro sector quedó mano a mano con Burián.

El técnico de Colón subió la apuesta y mandó al uruguayo Da Luz en lugar de Escobar, por lo que la intención del DT era buscar la victoria.

El segundo

El momento no era el mejor porque San Lorenzo jugaba y se mostraba superior, pero en una contra para el Santo, Fernando Echenique frenó y cobró un agarrón de Belluschi a Bernardi; el “Pulga” se hizo cargo y ante la salida de todos los jugadores visitantes, “tiró” simplemente la pelota para adelante, para que pique y le quede a Morelo, que a la carrera se encontró mano a mano con Navarro, definiendo a un costado y a media altura: gol de Colón y el partido que nuevamente tenía arriba al elenco local.

Nada más

El segundo lo “planchó” a San Lorenzo, que ya no fue el mismo equipo y entró a confundirse, sobre todo de tres cuarto de cancha en adelante, Lavallén (fue expulsado por protestar) avisó y mandó a la cancha a Lucas Acevedo, por lo que los minutos finales, Colón los jugó con tres marcadores centrales.

Llovieron unas cuantas pelotas, pero en definitiva ninguna creo problemas y Colón terminó logrando una importante victoria, que nació de dos pelotas quietas, la primera de un lateral rápido que derivó en penal y la segunda un tiro libre desde la mitad de la cancha en donde se rompió con viveza la ley del offside que propuso la visita.

“Fue justa la victoria, hicimos mejor las cosas, en el primer tiempo fuimos más, en el segundo, ellos manejaron la pelota, pero nos encontramos con gol y lo pudimos ganar. Contra un grande no importa si se juega bien o no, lo importante es sumar de a tres. No estamos teniendo lesionados, el PF está haciendo un muy buen trabajo”. Luis “Pulga” Rodríguez. Delantero de Colón