Maradona: "A mi equipo lo vi bien, hay que seguir trabajando"

Diego Maradona manifestó bronca en su primera impresión tras su debut con derrota (1-2) en Gimnasia y Esgrima La Plata, al considerar que Racing Club mostró un fútbol "práctico" que no comulga con sus ideas.

"ME GUSTÓ QUE LE PUDIMOS HACER GOLES A RACING LIMPIOS"#SuperligaxFOX | Diego Maradona habló tras su debut en el banco de Gimnasia y agregó: "No me gusta el juego de Racing, pero es práctico". pic.twitter.com/02p9hPfJyy