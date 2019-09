Suspenden colectivo de larga distancia y dejan a 80 estudiantes sin transporte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de una frecuencia nocturna con origen en la ciudad Rosario y destino en Frontera, atravesando las localidades del departamento San Martín y Castellanos ubicadas sobre ruta 13.

Rodrigo Pretto

Hace más de dos semanas el derecho a estudiar de unos 80 jóvenes de Sastre, María Juana y Estación Clucellas se ve amenazado por la suspensión del servicio de transporte que los traslada diariamente a San Jorge para el cursado de sus carreras. La UTE 33/9 que une Rosario Frontera decidió cortar el recorrido y dejar sin movilidad no sólo a los estudiantes, sino a pasajeros que diariamente utilizaban esa frecuencia para viajar. La senadora del departamento San Martín, Cristina Berra, se hizo eco del reclamo y presentó en la Legislatura un pedido para que se habilite nuevamente el servicio interurbano de colectivos. “Hay estudiantes que están en el primer año, las cosas o están bien económicamente, y ya dijeron que abandonarían la carrera porque no tienen en qué volver a su pueblo”, indicó Narella Mendoza, estudiante de Lengua y Literatura.

En el mes de septiembre del 2017 la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas América y Azul SATA se había hecho cargo del servicio interurbano de pasajeros que prestaba, anteriormente, Monticas. Hasta hace algunos días atrás, los ómnibus salían desde Rosario con destino final en Frontera a las 18. Recorría las localidades de Los Cardos, El Trébol, Carlos Pellegrini, San Jorge, Sastre, María Juana y Clucellas, entre otras, en la franja horaria comprendida entre las 21.30 y las 23. Y ahora, no existe nadie que ocupe el servicio. “Dicha frecuencia es de vital importancia para pasajeros como lo son estudiantes que cursan carreras de nivel terciario en horarios nocturnos en las ciudades de San Jorge y El Trébol principalmente”, asegura Berra en el proyecto presentado en la Cámara de Senadores.

Confirmación

Pero desde hace dos semanas la confirmación de la cancelación del servicio de transporte llegó de la boca de uno de los choferes. La UTE, aseguran, ni siquiera cuenta con oficina alguna para contactarse aunque sea de manera virtual con personal que atienda a sus clientes. “Averiguamos por todos los medios y no hay ni un teléfono donde llamar. No todos tienen vehículos para trasladarse. Tenemos derechos, como estudiantes y como ciudadanos, a trasladarnos”, sostuvo Tamara Castello, estudiante del Profesorado de Educación Primaria.

Pero la situación es más grave aún. Es que una de las empresas que llega con destino a Sastre, saliendo desde Rosario y haciendo el recorrido de manera directa, tiene el permiso para el descenso de pasajeros en sus paradas que son sólo cuatro a lo largo de los 220 kilómetros y no puede realizar ascensos de personas al micro. “En estos momentos estamos volviendo a nuestras ciudades en ese colectivo. El chofer nos deja subir de favor para que nadie pierda sus jornadas educativas, pero una vez arriba del colectivo nadie cuenta con seguro como el resto de la gente que viene desde el lugar de origen. No nos queda otra que hacerlo de esa forma”, indicaron con preocupación.

Sin embargo los inconvenientes van un poco más allá también. Es que al finalizar el recorrido en la ciudad de Sastre, los estudiantes oriundos de las localidades vecinas María Juana y Estación Clucellas quedan varados en la terminal de ómnibus de la cabecera del departamento San Martín. “Más allá que hay una empresa que los lleva sin seguro, no pueden llegar a su casa”, explicaron.

Pedido

Organizados por sus propios ellos, conformaron un grupo y juntaron firmas para solicitar formalmente la vuelta del servicio. “Vamos a enviar el petitorio al Ministerio de Transporte. Hasta el momento tenemos esto, el traslado de esta empresa que nos lleva de favor pero sin seguro, y donde no todos llegamos a nuestra ciudad. Esto no es una solución concreta porque no sabemos hasta cuándo vamos a continuar así”, deslizó Mendoza. Actualmente, la frecuencia fue suspendida bajo “excusas de la firma prestataria del servicio de que los costos de mantenimiento del mismo son insostenibles frente a los exiguos beneficios, dejando sin servicio vital a estos pasajeros de diferentes localidades de varios departamentos de la provincia”, sostiene la legisladora Berra en el proyecto que ya ingresó al Senado.

En grupo de estudiantes sastrenses se acercó al Municipio para solicitar su intervención y que ponga a disposición las herramientas que se encuentran a su alcance para garantizar la educación de los afectados. “La respuesta que nos dieron fue que podían luchar por los estudiantes de nuestra ciudad solamente. Explicaron que tenían trafics pequeñas y no eran suficientes para los 40 que viajamos todos los días”, aseguraron las jóvenes y agregaron: “Esto es un problema que afecta a chicos de toda la región. Es algo que va más allá de una localidad”.