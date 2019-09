La inflación en los supermercados santafesinos trepó a 9,61% en agosto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dato se desprende de un informe de la consultora Ceso, que sigue un catálogo de casi 9.000 productos por canales electrónicos. La canasta alimentaria tuvo un incremento mayor y hoy una familia tipo necesita casi $ 17.000 para no ser indigente.

La reducción del iva al 0%, propuesto como una medida de contención por el gobierno nacional, no tuvo el efecto esperado: sólo 5 de los 18 artículos incluidos en la medida tuvieron una baja en sus precios finales. Foto: Archivo

Juan Chiummiento

Tras la fuerte devaluación registrada con posterioridad a las Paso, los precios en los supermercados santafesinos pegaron un salto del 9,61% en relación con el mes anterior. El dato fue aportado por la filial regional del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), que elabora este índice en base al seguimiento de casi 9.000 productos comercializados a través de canales electrónicos.

El incremento fue aún más pronunciado en los artículos de la canasta básica alimentaria -que tuvieron una remarcación del 11,43%-, lo que demuestra una vez más que la inflación es un fenómeno que afecta más profundamente a los sectores más vulnerables. La reducción del IVA al 0%, propuesto como una medida de contención por el gobierno nacional, no tuvo el efecto esperado: sólo 5 de los 18 artículos incluídos en la medida tuvieron una baja en sus precios finales.

Celina Calore, integrante del Ceso, explicó en diálogo con El Litoral que lo particular de agosto fue un “muy rápido” traslado de la devaluación, lo que no significa en absoluto que sus efectos no se sigan trasladando al mes en curso: “Seguramente también dará alto septiembre, porque hay un rezago de la depreciación de la moneda que va a seguir impactando”, dijo.

Con todo, el acumulado de los primeros 8 meses del año para la provincia de Santa Fe ya alcanza el 41%, encaminándose a una cifra peor que la registrada en el total del 2018 (según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos ese año la inflación fue del 49,3%).

“Veremos como cierra 2019 pero todo indica que el índice estará por encima del 55%, tal vez cerca del 60%”, pronosticó Calore, quien amplió diciendo que “hay que ver que pasa en los meses siguientes a que se liberen los congelamientos que dispuso la Casa Rosada, tanto en combustible como en energía”.

Por lo pronto, si se relevan los precios de agosto contra igual mes del año pasado la inflación llega al 76%. En esta cifra pesa sobre todo la variación de septiembre del 2018 (cuando el billete norteamericano pasó de valer 30 a 40 pesos), que fue la más alta desde que el Ceso mide los precios en la provincia (inició en mayo de 2016).

A la hora de desmenuzar los aumentos, los rubros que lo sintieron con más fuerza fueron galletitas (17,02%), carnicería (14,84%) y fiambres (13,26%). A nivel producto, los que más incrementaron fueron jugos (20,8%), postres/flanes (21,41%) y budines/pan dulce (21,01%).

“El costo de vida de un adulto equivalente para no ser indigente, representado por la canasta básica alimentaria estimada por el Ceso para la provincia de Santa Fe, para el mes de julio fue de $ 5.401. Una familia de cuatro integrantes necesitó $ 16.689 para superar el nivel de indigencia”, reza el informe de la entidad que a nivel nacional dirige Andrés Asiaín. El mismo cierra planteando que dicho paquete de productos cuesta hoy $ 4.573 más que a finales del año pasado.

Los efectos de la quita del IVA

El reporte elaborado por la filial santafesina del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz tiene un párrafo especial sobre los efectos concretos de la medida dispuesta por el presidente Mauricio Macri respecto a la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 18 productos alimenticios.

A contramano de lo que presentó esta semana la Secretaría de Comercio Interior -que planteó que gracias a esta iniciativa se logró una baja de precios de casi un punto-, la entidad mostró que sólo 5 de esos artículos tuvieron una retracción en las góndolas (harina, conservas de fruta, te, azúcar, yerba mate) entre el 1 y el 31 de agosto. “En los restantes productos el efecto de la quita del IVA no bastó para contrarrestar los incrementos de precios producto de la devaluación. La leche y el arroz son casos de casi nulo incremento, mientras que otros productos como harinas y hortalizas experimentaron subas en torno al 20% pese a la suspensión de tal impuesto”, completa.

Remedios aumentan por sobre la inflación

El secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires, Marcelo Peretta, criticó a los laboratorios por subir los precios de los medicamentos por encima de la inflación.

“La gente hoy se muere por no poder pagar los medicamentos que son esenciales para la vida y la salud”, advirtió.

Subrayó que ‘cuando uno tiene una marca específica para un producto específico de alto consumo y no tiene competencia, tiene una ventaja sobre el resto‘.

En ese sentido, alertó sobre ‘un abuso de su condición dominante‘ en un contexto en el que hay “poco control por parte del Estado”.

“Los laboratorios fijan los precios de los medicamentos en la Argentina”, indicó y fustigó: “En las condiciones en las que vivimos, en las que el Estado se ha escapado de su obligación constitucional de regular la salud, se abusan”.

De ese modo, Peretta -alineado con Alberto Fernández- resaltó que los remedios aumentan “por encima de la inflación”.

“En el último año la inflación promedio fue de 54 por ciento y, en ese período, los medicamentos aumentaron un 87 por ciento”, precisó. Peretta argumentó también que el Índice de Precios al Consumidor de agosto “fue de 4 por ciento y el de medicamentos fue de 6,1 por ciento”.

Así, aseguró que se trata de un “injustificado aumento de los medicamentos”.

En diálogo con Radio Cultura, pidió al Gobierno una “visión política” al sostener que el sector está “desregulado”.

Asimismo, remarcó que la administración de Mauricio Macri pretende “dejar que avance el precio de los medicamentos hasta que los laboratorios decidan”.

“Eso es un peligro”, cuestionó Peretta y evaluó: “Si hablamos de autos o celulares, nadie se muere si no se pueden comprar, pero en tema de medicamentos se pone en riesgo al vida”.