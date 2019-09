https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.09.2019 - Última actualización - 12:06

11:57

El líder de la Federación de Camioneros felicitó a los trabajadores “por la firmeza” en el reclamo y advirtió: “No sirve de nada apoderarse de un sindicato para no tener representatividad, como desgraciadamente han hecho en la provincia de Santa Fe”, en referencia a la puja de poder con el Sindicato local que se fue de la Federación. Hubo respuesta.

Un video con arenga... Tras el paro de Cliba, Moyano se metió en la interna de los trabajadores de Santa Fe El líder de la Federación de Camioneros felicitó a los trabajadores “por la firmeza” en el reclamo y advirtió: “No sirve de nada apoderarse de un sindicato para no tener representatividad, como desgraciadamente han hecho en la provincia de Santa Fe”, en referencia a la puja de poder con el Sindicato local que se fue de la Federación. Hubo respuesta. El líder de la Federación de Camioneros felicitó a los trabajadores “por la firmeza” en el reclamo y advirtió: “No sirve de nada apoderarse de un sindicato para no tener representatividad, como desgraciadamente han hecho en la provincia de Santa Fe”, en referencia a la puja de poder con el Sindicato local que se fue de la Federación. Hubo respuesta.

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe lleva varios años por fuera de la Federación Nacional de Camioneros, que conduce Hugo Moyano. Hace unos cinco años atrás tomaron la decisión de separarse, luego de acusaciones cruzadas y algunos hechos de violencia que ya son historia. Hace un año atrás el Sindicato logró que el Ministerio de Trabajo de la Nación homologue su independencia. Desde entonces el moyanismo intenta recuperar el espacio perdido.



En medio de esa disputa interna de Camioneros, días atrás se resintió el servicio de recolección de residuos en la ciudad, cuando una facción sindical identificada con el moyanismo inició un paro de recolectores de la empresa prestataria Cliba. El acatamiento fue solo de ese sector que todavía tiene una “pata” en Santa Fe (la Federación de Camioneros) y la recolección se paralizó en el turno diurno, mientras que el servicio nocturno —que lleva adelante el otro sector sindical— se realizó con normalidad.





El paro del sector del moyanismo se inició 72 horas antes del vencimiento del plazo previsto para saldar la deuda salarial. A su vez, la empresa le debió exigir a la Municipalidad de Santa Fe que le pague una parte de la deuda millonaria que el gobierno local mantiene con Cliba (serían $ 250 millones), para poder hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores. Finalmente el Municipio giró la plata ($ 11 millones), la empresa depositó los salarios a tiempo y el conflicto se destrabó, al menos hasta el mes siguiente.





El video de Moyano







Luego de este conflicto apareció el video con la arenga de Hugo Moyano para el delegado local de Cliba —perteneciente a la Federación— que estuvo al frente de esa lucha. “Compañero Gustavo Almada, delegado de Cliba, quiero mandarte un gran saludo, un abrazo y felicitarte”, comenzó diciendo el líder sindical de la Federación de Camioneros. “Quiero felicitar a todos por la firmeza que han tenido al reclamar por la dignidad que el trabajador le corresponde”.







“Algunos pretenden arrogarse que son los representantes pero no tienen nada que ver con los trabajadores”, dijo más adelante Moyano, en referencia directa al otro sector sindical. “Los trabajadores de residuos y de camiones pertenecen a la Federación Nacional de Camioneros”, enfatizó el dirigente, dijo que de ellos depende la aplicación del convenio de trabajo y advirtió: “Muy pronto los trabajadores van a demostrar que están dispuestos a cambiar de una vez por todas”.







Ya sobre el final del video Moyano dijo que “el sindicato tiene que ser de los trabajadores, no de los dirigentes”, finalizó: “No sirve de nada apoderarse de un sindicato para no tener representatividad, como desgraciadamente han hecho en la provincia de Santa Fe. Hay que seguir luchando para que todos los trabajadores tengan la dignidad que se merecen, esto es lo que nos enseñaron Perón y Evita”.

Mensaje. “Hay que seguir luchando para que todos los trabajadores tengan la dignidad que se merecen, esto es lo que nos enseñaron Perón y Evita”, dijo Moyano.Foto: Archivo.

Respuesta





Desde el Sindicato, el delegado de Cliba, Oscar Lencina, aclaró que “ellos son los que formaron un sindicato paralelo”, en referencia a la facción local que se identifica con la Federación. Pero “el sindicato es el que tiene la personería jurídica gremial”, resaltó. “Un dirigente no se elige solo, lo elige la gente, y la mayoría votó a Sergio Aladio”, que es el secretario general provincial del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe. “No tenemos nada contra Moyano y agradecemos su mensaje, pero quien realizó todas las gestiones fue Aladio”, finalizó.





En pocos meses habrá elecciones en el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que agrupa a más de 20 mil afiliados en toda la provincia. La disputa sigue en pie. Pero en política sindical todo puede pasar. Y entre lo que puede pasar está que el Sindicato negocie una “repatriación” a la Federación nacional.