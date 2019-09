Un cajero de supermercado le salvó la vida a una clienta tras hacerle RCP

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.09.2019 - Última actualización - 20:07

14:53

Tomás Lupos, de 21 años, puso en práctica la técnica de reanimación cardiopulmonar de inmediato. “Cualquiera que esté en mi situación y sepa hacer la reanimación hubiera hecho lo mismo”, sostuvo el joven. La mujer permanece internada, pero fuera de peligro.

Era un sábado como cualquier otro en la sucursal del Puerto del supermercado Coto. Hasta que lo ordinario de la jornada dio un vuelco y una situación marcó a fuego la vida de dos personas.

Una de las protagonistas, una clienta de 48 años, quien ya había realizado sus compras, hacía la fila en una caja rápida y de repente comenzó a marearse. Acto seguido, se activó el protocolo de emergencia y pidieron una ambulancia de inmediato. “Le dimos una silla para que pueda calmarse. En el momento en que ella se sentó, se descompensó y dejó de respirar”, relató Tomás Lupos (21), un cajero del supermercado que aquel día, cuando se levantó para ir a trabajar, ni se imaginó que horas más tarde se iba a convertir en héroe.

Todo pasó en cuestión de segundos; los altoparlantes del supermercado consultaron si entre los clientes había algún profesional de la salud. Ante la respuesta negativa, Tomás no dudó un instante: “Me llamó una supervisora y me preguntó: ‘Tomás, ¿vos sabés hacer RCP?’. Le digo que sí, me acerqué a la situación y actué. No tuve tiempo ni de pensar, creo que cualquiera que esté en mi situación y sepa hacer la reanimación hubiera hecho lo mismo”, detalló. “Fueron 10 segundos que estuve para reanimarla. Una vez que la reanimé y volvió a estar conciente, empecé a hacerle preguntas básicas. A los dos minutos llegó el personal médico de la ambulancia, y se hicieron cargo de la situación”.

El joven, que es oriundo de Tostado, llegó a la capital santafesina para ser piloto de avión y mientras tanto trabaja en el supermercado. Ahora, por el revuelo que ocasionó su loable acción, la empresa le dio unos días libres al cajero hasta que pase el “furor”. “La gente cuando pasaba por la caja me felicitaba, y yo no podía cobrar”, contó entre risas.

Pero lo más importante y que hace que a Lupos se le infle el pecho es que la mujer que por momentos dejó de respirar, hoy está bien. “Ella está internada, pero por suerte está estable y mejorando. Esperemos que cuando le den el alta nos podamos encontrar, sería un lindo momento”, sostuvo el joven.

Por segunda vez, cerca de la “más fea”

En su corta edad, no es la primera vez que Lupos tiene que poner en práctica la técnica de reanimación cardiopulmonar, ya que en su Tostado natal hizo todo lo posible para resucitar al abuelo de un amigo, pero lamentablemente falleció.

Nadie elige ni el momento ni el lugar para que circunstancias de extrema urgencia se interpongan en el camino. El joven tostadense ya dos veces tuvo que intervenir ante momentos en que el destino, o bien Dios —para los creyentes—, puso en su camino para nada menos que intentar reanimar a una persona que de un momento al otro se queda sin vida. “No le deseo a nadie tener que hacer un RCP, pero hay que saber la técnica”, afirmó.

Ningún improvisado lograría ejecutar una RCP exitosa sin una charla o curso previo. Tomás adquirió sus conocimientos al estar vinculado al básquet, deporte del cual es profesor y jugador. “Aprendí cuando era profesor en Atlético Tostado porque trabaja con chicos y viajábamos mucho, entonces me brindaron el curso de RCP por cualquier inconveniente, también en la empresa —Coto— hacen capacitaciones. Recomiendo a todos que hagan el curso, porque es fácil de aprender y no lleva mucho tiempo. Con los conocimientos podemos actuar ante cualquier situación y salvar una vida como me tocó a mí”, aconsejó Lupos.

Imagen ilustrativa. “Poniendo en práctica el RCP rápidamente, la persona que sufre la enfermedad súbita o el accidente tiene mayor chance de sobrevida”, destacó José Alcantara, coordinador del área de capacitación de la Cruz Roja Filial Santa Fe.Foto: Gentileza Cruz Roja Filial Santa Fe



“El RCP hace la diferencia entre la vida y la muerte”

José Alcantara, coordinador del área de capacitación de la Cruz Roja Filial Santa Fe, dialogó con este medio y comentó la importancia de aprender la técnica de resucitación. “La persona que hace RCP tiene la premisa de tener el conocimiento en la técnica de reanimación y ponerla en práctica inmediatamente. Esta es una técnica que realmente hace la diferencia entre la vida y la muerte. Poniéndola en práctica rápidamente, la persona que sufre la enfermedad súbita o el accidente tiene mayor chance de sobrevida”, resaltó Alcantara y señaló: “Recomendamos que la persona que actúe tiene que cuidar su integridad física y que no termine siendo una víctima más”.

Acerca de los cursos y capacitaciones que organiza la Cruz Roja de Santa Fe, el coordinador informó: “Tenemos cursos de larga y corta duración. Ahora estamos dando capacitaciones de 4 horas en las que el cursante aprende lo que es la actitud ante una emergencia, a desenvolverse ante una situación que ponga en riesgo la vida. Para una ocasión así, se da la emergencia cardiorespiratoria y las técnicas de RCP, que se practica con simuladores de última generación”.

El próximo curso será este miércoles 18, de 15 a 19 y están abiertas las inscripciones. Los interesados en aprender sobre primeros auxilios pueden ponerse en contacto con la sede de la ciudad comunicándose al: 4525224 / 4527756; o bien acercarse hasta la institución ubicada en calle Cruz Roja Argentina 1963.