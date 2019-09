https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Pintar Rosario es pintar el mundo

Raúl Emilio Acosta

Si uno tuviese que decir cómo es, hoy, próximos todos nosotros al 2020 en América Latina, en Argentina, cómo es hoy -se insiste- la vida en las ciudades, hay un protocolo propicio, que no admite muchas correcciones, acaso ampliación del listado. Vale para una, se aplica en todas.

¿Qué es hoy una ciudad? Una ciudad es una suma. Sumemos. Los grupitos violentos, los burócratas aprovechados, los negociados empresariales silenciados por años, la droga que sobrevuela todo pero la descubren en sitios muy particulares. Las distracciones deportivas, las terminales portuarias internacionales, muy internacionales. El voto como un consuelo, un engaño bi anual, un listado de promesas. La burocracia militante que supone que hace bien a su partido y es importante porque cobra el sueldo pero che, va al trabajo como si fuese empleado pese a que es hijo de, sobrino de, esposo/esposa de un... No es todo. Los titulares mediáticos como herramienta, la foto que soluciona todo, la indefensión del ciudadano común y corriente, la diferencia entre el centro y la periferia, la dependencia económica, el sueldo que nunca alcanza, los piquetes, la corrupción estructural, la absurda broma de descubrir un cargamento de extrema pureza en el barrio menos pensado. Los chicos en la calle, cualquier calle, toda hora...

Sí, claro que sí, se sabe muy bien que además hay una vida simple sobre este cuadro (pintoresca pintura en relieve de los defectos y las desgracias) la vida simple y laboriosa de los habitantes comunes, los que no tienen el halago de lo lujoso y fácil y portan la mochila de trabajar para ganarse el mango dentro de la ley, como se corresponde con el contrato social.

Pintar una ciudad de mediano porte es encontrarse con todos esos relatos entrecruzándose. Hay, sin embargo, sumatorias que personalizan la desgracia, cuando no la catástrofe.

EL “PALAZO” DE LA REALIDAD

No ha salido de su estupor Mónica Hayde Fein, la señora intendente que el 11 de diciembre de 2019 será una bioquímica más de la planta de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario y, acaso, una jubilada. Su gesto crispado representa claramente el tenor del diálogo con cualquiera de los socialistas que quedan en bares y algunas tertulias. Pocos. Es un diálogo de velatorio donde no se puede mentar la desgracia. Perdieron, no son más gobierno en la ciudad o en la provincia y no tienen, es muy escasa, poco relevante, la representación nacional que los proyecte hacia algún lado más allá de las lamentaciones. No se han dado cuenta, totalmente, que los espera el llano. Algunos deberán entender la necesidad de trabajar. No la entienden claramente.

El señor Gobernador es sureño, hincha de Rosario Central, será Jefe de la Cámara de Diputados desde el 11 de diciembre de 2019. Así la idea, los votos, las conversaciones preliminares atada a la cruda realidad de la política que lo asegura, sí, pero hum... lo asegura pero con pactos prexistentes y nuevas alianzas. Vamos, es tan seguro como todos los pactos políticos en Argentina.

Cambia. Todo cambia. No es usual que el Señor Gobernador en ejercicio prepare un presupuesto que ejecutará un opositor directo y que, por otra parte, el auditará desde la Cámara de Diputados.

Socialistas quedan pocos y la frase de Mauricio Macri referida al 11 de agosto y las PASO que desflecaron a la Alianza Gobernante ya habían deshilachado al FPCyS el 16 de junio. El “palazo” vino temprano este año. Muy doloroso. Los enamorados del contrafactismo suponen que si Bonfatti más Lifschitz con Fein y Di Pollina el guiño de Giustiniani y, además, territorialmente fundamentales, la sonrisa de los radicales con cargo en el gobierno hubiese existido, si las ganas y simpatía hubiesen aparecido, no se hubiese perdido. Otros, sin contrafactismo sostienen: perdieron en Rosario. El peronismo unido los derrotó. Resta resolver el “estrés post traumático” del 16 de junio y dejar las cuentas en orden. Háganlo. Dejen las cuentas claras.

LA CASA NO ESTA EN ORDEN

Los números de las concesiones vencidas, más los contratos que se ajustan a precios difíciles de sostener con el presupuesto, más el presupuesto 2020 que llevará una deuda contraída cuasi, casi, más o menos descontrolada, a lo que debe agregarse que son varios los sitios donde “aterrizarán” funcionarios políticos provinciales, que eran de “planta permanente” en la Municipalidad de Rosario, una Región que durante tantos años cobijó socialistas hasta el punto de padres (ambos) e hijos (varios) en la nómina. Eso tiene a la grilla desordenada por algo que avisamos hace tiempo y que debemos repetir, no para ejercer paternidad sino “anterioridad”. Peronismo y radicalismo en funciones políticas. Socialismo implosionado. Con una Gobernación legítimamente peronista en la provincia en Rosario se viene una “Muni” radical, con eje importante en la UNR y los “radicales libres” de NEA, NOA y UNL. Se achicarán las secretarías y se buscarán funcionarios jóvenes y que aguanten el cimbronazo. No se puede hablar de “pesada herencia”, se debe lidiar con una planta de jefes del PSP que no se jubilarán y están “en la línea jerárquica”. Ni bueno ni malo, este es el problema de Rosario, para la que se va, Mónica Hayde Fein, como para el que viene, Pablo Lautaro Javkin, que el 16 de noviembre, antes de asumir, cumplirá años (es de 1971).

Hay líos y desfasajes en Rosario. Como si fuese cualquier otra ciudad, cualquier metrópoli mediana, excepción hecha de Helsinki o Copenhague. Sitios rarísimos donde las cosas que suceden nadie se anima a pintarlas como propias de una aldea (para pintar el mundo). Aquí si.