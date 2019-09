https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.09.2019 - Última actualización - 7:32

7:30

ShowMatch Noche de Cha Cha Pop en el Súper Bailando

Una caída condenatoria



En la continuidad del cha cha pop, Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para hacer una coreografía del tema “Electricity”, de Silk City & Dua Lipa. Durante la coreo, Lourdes sufrió una caída; luego, escuchó las devoluciones del jurado muy acongojada. “Puede pasar que te caigas, no pasa nada”, le dijo Ángel De Brito (voto secreto). Y agregó: “Más allá de eso, ojo con la oscuridad, porque a veces se nos complica para verlos. Me gustó más la parte que los pude ver. Es un ritmo muy difícil. La vi mejor a Lourdes que a Fede, a pesar de la caída, que fue notoria. No me convenció”. Carolina “Pampita” Ardohain (4) sostuvo: “Tenían una coreo maravillosa. De todas maneras, se aprecia el trabajo. Entiendo la caída, fue una pena”. Florencia Peña (5) intentó consolar a Lourdes: “Entiendo lo que te pasa, porque la propuesta estaba buenísima. Por otro lado, el flúo no funcionó. Cuando toman riesgo ponen la vara muy alta y eso es muy interesante. Peor es fallar cuando te tirás a chanta. Se merecen la oportunidad de hacerlo mejor”. Por su parte, Marcelo Polino (1) pidió el BAR y apuntó: “Es una noche fallida. Pagué la entrada para ver a la mejor bailarina del certamen y a un campeón, y fue un disgusto. El punto es para el coach”. Flavio Mendoza, en cambio, fue indulgente: “Se veía tan bueno… Yo voy a ir para arriba, subo un punto”. Laura Fidalgo decidió mantener la nota y explicó: “La coreo me gustó. Estuvo bueno que respetaron los pasos del cha cha”. Por último, Aníbal Pachano afirmó: “A mí la idea me gustó, pero el flúo no garpa nada en la televisión. Federico no hizo nada de ballroom. Yo, punto para abajo”. Total: 10 puntos.



Con trabajo y talento



En segundo turno, Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña realizaron una performance del tema “Está rico”, de Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny. Nico arrancó muy bien y después se le fue complicando, pero se nota la evolución”, consideró De Brito (voto secreto), quien también le preguntó al participante sobre su “lento” con Sofía Pachano. “Soy sincero y autocrítico, lo vi y estuve mal”, pidió disculpas Nico. Luego, Pampita (9) prosiguió con las devoluciones: “Me gustó que Nico hiciera el paso básico. Me gustó el trabajo, fue una muy buena noche. De Flor sólo puedo hablar maravillas”. Flor (9) arrancó con una ocurrencia: “Flor, si no te encara Leti, te encaro yo. Porque no podés más, sos una bestia. Son una pareja muy luminosa, me encantó”. En medio de los puntajes, el papá de Nico sacó a relucir su faceta como cantante lírico italiano e hizo bailar a Conce y a su marido. A continuación, Polino (4) solicitó la opinión del BAR y analizó: “Me encantó la energía que le pusieron, pero quedaron a mitad de camino”. Para Flavio, Nico bailó “mejor que otros que bailan mucho”, y subió un punto. Laura también valoró el avance: “Me gustaron las líneas y el equilibrio de Flor. Estuvieron muy bien, punto para arriba”. En tanto, Pachano completó: “A mí me encantó Flor, tuvo una precisión pocas veces vista. Occhiato estuvo prolijo. Punto para arriba”. Total: 25 puntos.

Entre la política y el ballroom



Luciana Salazar y Gonzalo Gerber fueron la tercera y última pareja de la noche, al ritmo de “Please don’t stop the music”, de Rihanna. Antes del baile, Luli volvió a sorprender con sus “bombas” políticas y reveló: “El gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina estuvo en el hemisferio norte y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones”. A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) levantó el pulgar: “Hubo mucho cha cha y mucho pop. Luciana va mejorando, aunque al final hubo algo extraño. En general, me gustó”. Pampita (5) comentó: “En algunos momentos no vi bien marcados los pasos, pero me gustó verla a Luciana en un ritmo difícil poniéndole mucha voluntad. Valoro el trabajo y las buenas intenciones”. Flor (7) remarcó: “Se ve que trabajás duro, Luciana. Lo que sí, tratá de disimular más cuando te equivocás”. Polino (5) volvió a pedir el BAR y sugirió un romance entre Luciana y su bailarín. “Comparto lo que dijeron mis compañeros, hubo mucho trabajo”, acotó luego. Flavio rescató el “avance” de Luciana, pero mantuvo el puntaje. Laura hizo hincapié en su “ansiedad por adelantarse a la coreo” y bajó un punto, al igual que Pachano, quien concluyó: “Luciana se perdió en la coreo. Mira el piso y gira como bólido”. Total: 15 puntos.