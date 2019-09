https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.09.2019 - Última actualización - 13:01

12:30

Las cuatro derrotas consecutivas preocupan y el técnico de Unión quiere no sólo cortar la racha sino tratar de que el equipo mejore una imagen muy desteñida

Cambiaría medio equipo, entre nombres, corrimientos y esquema... Madelón tendría decidido mover con fuerza el tablero Las cuatro derrotas consecutivas preocupan y el técnico de Unión quiere no sólo cortar la racha sino tratar de que el equipo mejore una imagen muy desteñida Las cuatro derrotas consecutivas preocupan y el técnico de Unión quiere no sólo cortar la racha sino tratar de que el equipo mejore una imagen muy desteñida

La vuelta de Damián Martínez es un hecho y que habrá una buena cantidad de modificaciones, tanto de nombres como tácticas, también. Es imposible esperar el retorno de Carabajal, sobre el que Madelón ya adelantó que va a aguardarlo hasta que esté ciento por ciento desde lo físico y futbolístico. A partir de ahí, el abanico de posibilidades es amplio y no hay nada que se deba descartar.



Por lo pronto, este martes por la mañana se llevó a cabo la habitual reunión de cancha en el estadio de la avenida López y Planes, donde Unión hace bastante que no juega en virtud de que jugó dos encuentros de visitante consecutivos y una fecha Fifa en el medio. De lo que se puede asegurar, es que el partido del viernes se jugará sin hinchas visitantes, pues no hubo ningún pedido por parte de ambos clubes. “Tengo una muy buena relación con Di Pollina, de Central y también naturalmente con la gente de Unión. El domingo estuve en Rosario y nadie me pidió nada, ni la gente de Central ni tampoco la de Unión. La verdad es que me sorprendí con la posibilidad porque en ningún momento se consultó nada con la Secretaría”, dijo Fernando Peverengo al ser consultado por El Litoral.



Pero volviendo a lo deportivo, Madelón se empeñó desde este mismo domingo, al día siguiente de la dolorosa derrota ante Arsenal, en empezar a armar la estrategia para cortar la racha consecutiva de derrotas (suman cuatro).



El técnico habló de un equipo más duro. ¿Qué significa?, ¿será más defensivo?. Habrá que ver si lo que piensa responde a una cuestión vinculado a lo táctico y estratégico, sólamente a la actitud o si pondrá jugadores de mayor poderío de marca.



Para ello, contaría con el uruguayo Javier Méndez en condiciones (no fue al banco con Arsenal) e inclusive lo tiene también a Manuel De Iriondo, quien viajó para el partido contra San Lorenzo pero no así frente a Arsenal. Además, en los últimos encuentros lo tuvo al juvenil Nardoni (que debutó en el Nuevo Gasómetro), integrando el banco de relevos.



Teniendo en cuenta el último partido, uno de los grandes ausentes fue Maximiliano Cuadra. El delantero que está a préstamo hasta fin de año entró un rato con San Lorenzo pero no fue ni siquiera al banco contra Arsenal. Allí estuvieron Cavallaro y Mazzola, que fueron los primeros que ingresaron en el encuentro del último sábado en Sarandí.



No es bueno el momento futbolístico de casi nadie en Unión, porque hasta el mismo Acevedo, que había tenido un buen rendimiento ante San Lorenzo, retrocedió y dejó dudas en el cotejo ante Arsenal. Además, fue el primero de los elegidos por Madelón a la hora de los reemplazos.



En cuanto a la integración de la línea de cuatro, Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade y Claudio Corvalán jugarán seguro, el tema es si sigue Blasi e integra la zaga con Yeimar o si se produce la continuidad del pibe Franco Godoy o si Corvalán pasa a la posición de “cuevero” y aparece Milo como titular.



¿Será 4-4-2 o será 4-5-1 con su doble variante: 4-1-4-1 o 4-4-1-1? Esta es otra cuestión que deberá resolver el técnico. Cavallaro entró sólo 20 minutos el sábado. La pregunta es: ¿Cavallaro está apenas para ese tiempo?, por lo pronto, también con él se intenta ir de a poco para no precipitar otro inconveniente físico. Cavallaro no hizo la pretemporada, se sumó al plantel con el torneo prácticamente iniciado y cuando se intensificó el trabajo, aparecieron los problemas físicos. En su vuelta al club, contra Lanús, se lesionó y eso lo marginó del partido con San Lorenzo. El otro día jugó un ratito. ¿Está para eso o el momento obligará a acelerar su inclusión como titular?. Puede ser uno de los volantes laterales o jugar en una posición más cercana a la ideal, de acuerdo a sus características, como la de media punta, “detrás del 9”.

Por lo pronto, en el entrenamiento de este martes, el equipo tuvo cinco modificaciones. Fueron titulares Milo, Martínez, Méndez, Cavallaro y Bou. Una de las principales novedades fue la salida de Acevedo. Y el equipo formó con Peano; Martínez, Gómez Andrade, Corvalán y Milo; Bonifacio, Elías, Méndez y Cavallaro; Bou y Mazzola. ¿Serán estos los once que jueguen el viernes?, es una alta posibilidad.