Entrevista exclusiva: Humanos de Santa Fe

Tras casi un mes de idas y venidas -y solo a través de mensajes de texto de Instagram- los "Humanos de Santa Fe" dejan entrever por primera vez quiénes son y cómo llevan adelante el fenómeno virtual más importante del área metropolitana.

Encontrarlos es muy difícil. Por lo general son ellos los que nos encuentran a nosotros: por la calle, en alguna fiesta, votando...incluso para coordinar con sus auspiciantes se manejan sólo a través de Instagram. Incluso tratar de contactarlos por ese medio es difícil, seguramente tu mensaje se perderá en los cientos que reciben a diario. De hecho, es lo que nos pasó y por eso demoramos casi un mes en concretar la charla. Finalmente, decidimos dedicarle una tarde sin interrupciones a este “encuentro virtual”. Del otro lado, una persona totalmente anónima -que solo nos adelanta que a la cuenta “la maneja más de una persona”- responde cómo nace Humanos de Santa Fe:

(HSF): Nació porque diariamente nos mandábamos capturas por Whatsapp de lo que veíamos en la calle y nos llamaba la atención. Un señor con zapatillas flúo, una señora de ruleros, un sticker de algún auto, dos viejos tomando un café. Si alguno iba a hacer trámites al centro a la mañana mandaba dos o tres capturas seguro. De a poco, se fue armando una colección de fotos y videos de gente en los espacios públicos de la ciudad y surgió la idea de compartirla en una red. Sin ninguna expectativa.

(EL): Pero hay otras experiencias “humanas” en otras latitudes del globo, ¿las tomaron en cuenta para crear HSF?

(HSF): Sabemos que hay otras experiencias que tienen cosas en común, como Humanos de Nueva York que refleja entrevistas callejeras, o Truchies of BA que va más por el humor, pero esta cuenta es autóctona y no se inspiró en ellas. Algo que nos gusta recalcar es que vivimos en una ciudad hermosa. Frente a la idea de que Santa Fe es chata y aburrida pensamos en que está encaminada a ser una gran ciudad. Eso significa que hay mucha diversidad y que pasan un montón de cosas. De eso se trata HSF. No es una cuenta de humor. A veces, subimos un atardecer, una foto de un perro, un viejo tomando mate, lo que nos parezca que refleje el espíritu de la ciudad.

Así, se podría inferir que los “más de una persona” que administran la cuenta son, cuanto menos, allegados, y se lo preguntamos...

(HSF): Quienes manejamos Humanos de Santa Fe somos amigos y la cuenta nació de esa complicidad. Pero ahora HSF es una comunidad de casi sesenta mil santafesinos, que son quienes mandan las capturas e interactúan diariamente con sus comentarios, enviando mensajes y participando de las dinámicas. Al principio, eran solo nuestras; hoy, el cien por ciento es de la comunidad humana.

(EL): Aunque se puede suponer que todavía se deben “dar el gusto” de capturar algunas cosas

(HSF): Muy cada tanto. Antes era salir a capturar humanos porque, si no, no había contenido para compartir. Hoy, solamente lo hacemos si se nos cruzan.

La conversación avanza sobre la cantidad de capturas diarias que la cuenta recibe en promedio. En este sentido, el interlocutor misterioso envía otro mensaje: “Muchas. Diariamente estamos una o dos horas respondiendo, guardando material, editando contenido y subiéndolo. A veces es insostenible, porque no vivimos en Instagram. Tenemos unos cuantos mensajes sin leer y varios humanos enojados porque su captura no salió. Los findes sube mucho. También hay picos cuando Saúl o Vero salen a la calle, o cuando hay un evento especial en la ciudad. Muchas veces recibimos lo mismo desde varios puntos de vista. La gente entendió el concepto y se sumó, ya escuchamos varias veces a desconocidos diciendo “esto es para Humanos”.

“Vero” es Verónica Christen, reconocida socialité de la ciudad; “Saúl”, el representante de La Causa. Cualquier santafesino lo sabe, y los santafesinos que, además, son seguidores de Humanos, no solo los ubican sino que esperan tener “noticias” de ellos, así como de cualquier vecino desprevenido que termina inmortalizado en Humanos, lo que nos lleva a la pregunta obligada: “¿han recibido algún tipo de queja o pedido para dar de baja publicaciones?”

(HSF): No pasa seguido, pero cuando nos piden que demos de baja algo lo hacemos inmediatamente. Entendemos que la premisa de la cuenta es complicada, porque implica imágenes de personas, pero siempre en espacios públicos y en una sociedad plagada de cámaras. Siempre actuamos con buena leche y la intención no es molestar a nadie. Muchas veces, los mismos retratados o sus familiares nos mandan mensajes riéndose de que salieron en la cuenta.

Y es que Humanos de Santa Fe es un fenómeno viral en la ciudad y la zona metropolitana. Como tal, ya han empezado a recibir apoyo del comercio local, sobre todo, a través de sorteos auspiciados. Al respecto, la enigmática persona solo añade que “las promociones fueron saliendo naturalmente; al tener tanta llegada a seguidores jóvenes, exclusivamente de la ciudad, era como una segmentación perfecta y los negocios y emprendimientos empezaron a solicitar aparecer con sus productos, promociones y eventos”.

Y a medida que prosigue la charla y ganamos más confianza, nos animamos a hacer la pregunta del millón:

(EL): ¿No piensan darse a conocer y disfrutar de “la fama”?

(HSF): (Risas) No. trabajamos, estudiamos, tenemos familia, amigos y pareja, así que la cuenta es algo secundario en nuestras vidas. El protagonismo en HSF lo tienen todas las personas que forman parte de la comunidad y la sostienen diariamente.

Fracaso total. De ninguna manera romperán el hechizo del anonimato, la barrera es infranqueable. Lo intentamos de nuevo, esta vez “por afuera”…

(EL): ¿Nos contás al menos en qué edades ronda el equipo?

(HSF): Somos dos especímenes humanos jóvenes. Sub 30.

(EL): ¿Y el otro miembro del equipo está de acuerdo con publicar esta entrevista?

(HSF): (Risas) Sí.