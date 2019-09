https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la transición provincial

Advierten a constructores no tomar nuevas obras públicas

Con las firmas de Michlig y Calvo el equipo de Perotti advirtió a las Cámaras de la Construcción que no hay recursos para nuevas adjudicaciones.

Michlig y los restantes miembros de la comisión de transición designados por Omar Perotti. El ex ministro Coordinador de Jorge Obeid advirtió sobre la falta de recursos para nuevas obras y pidió esperar para elaborar el Presupuesto 2020. Foto: Guillermo Di Salvatore



