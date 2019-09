https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.09.2019 - Última actualización - 22:49

22:48

Adriana Salgueiro recordó el duro pasado que vivió con su expareja, a quien denunció en su momento. Además, reconoció que en medio de su éxito profesional, su vida personal distaba mucho de esa realidad.

"Nadie se enteró" Adriana Salgueiro se confesó sobre su expareja: "No me pegó, fue algo peor" Adriana Salgueiro recordó el duro pasado que vivió con su expareja, a quien denunció en su momento. Además, reconoció que en medio de su éxito profesional, su vida personal distaba mucho de esa realidad. Adriana Salgueiro recordó el duro pasado que vivió con su expareja, a quien denunció en su momento. Además, reconoció que en medio de su éxito profesional, su vida personal distaba mucho de esa realidad.

Adriana Salgueiro se encuentra en pareja con Alejandro Arellano hace 22 años, pero previo a eso atravesó momentos de mucho dolor por la relación con su expareja. Si bien trata de no mencionarlo, aún perduran los malos recuerdos del productor Sergio Velasco Ferrero a quien denunció ante la justicia.

“Es que pasó algo terrible. Él hizo algo increíble, patético”, reveló Adriana Salgueiro. Y aclaró que “no me pegó, fue algo peor. No quiero contar detalles, porque nunca lo hice. Pero fue una época en la que yo tuve custodia. Fue horrible”.

Si bien Adriana Salgueiro mantiene un doloroso recuerdo de su expareja, reconoció que el día que él muera tampoco dará a conocer detalles de los conflictos que tuvieron en la vida privada. Sin embargo, remarcó que vivía una realidad muy diferente a la que trascendía a través del teatro y la televisión.

Respecto a dicha época, Adriana Salgueiro recordó: “Yo era la secretaria de un programa y aprendí un montonazo, pero fue una época que a nivel personal prefiero borrarla. Por fuera era todo divino y lo que pasaba puertas adentro era otra cosa”.

Con el tiempo ya transcurrido, la actriz reconoció que logró superar esa etapa de la vida y “no me marcó, para nada, porque hice las cosas bien. Yo no fui a la prensa para que todos opinaran. Fui a la Justicia e hice todo lo que la Justicia me pidió que hiciera y nadie se enteró” de hecho, lo logró a partir de la ayuda de un “abogado importante, muy heavy”.

De la fuerte experiencia que tuvo que enfrentar, la actriz reconoció que “hicimos las cosas bien y por eso no me mató. No solo sobreviví, sino que también me fortalecí. Yo era muy joven. Eso sí, negadora”.

A pesar de haber superado la situación, Adriana Salgueiro consideró que su caso no podría ayudar a otras mujeres dado que fue “una cosa tan desagradable”, además, reconoció: “no me hace bien y no creo que ayude a las mujeres. No me embanderaría y sí… Me daría vergüenza”.

Con información de Cienradios