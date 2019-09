https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista y diputada electa opinó sobre la popularidad que adquirió la modelo en las últimas semanas al tuitear sobre la actualidad política.

Amalia Granata opinó que Luciana Salazar "es operadora" política La periodista y diputada electa opinó sobre la popularidad que adquirió la modelo en las últimas semanas al tuitear sobre la actualidad política.

Amalia Granata habló del reciente rol que ganó Luciana Salazar por escribir en su cuenta de Twitter información sobre la política actual. Además de los mensajes que escribió en la red social, la modelo se animó a vaticinar en la última emisión de ShowMatch lo que sucederá en las urnas en octubre. Incluso se animó a asegurar que "el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones".

A través de un audio que envió al panel de Los ángeles de la mañana, la periodista sostuvo que Salazar "estaba desinformada" a la hora de responder sobre su rol como diputada nacional por Santa Fe.

"Lo que es extraño su nuevo rol de politóloga, porque en realidad ella no es periodista, ni estudió Ciencias Políticas. Así que entiendo que cuando sube los tuits lo hace como operadora", disparó Granata, y agregó: "No es nada malo. Hay gente que en la política cuando no tiene un rol específico, opera".

Por su parte, demostró insistencia en su sospecha de que otra persona escribe los tuits. "Están muy bien escritos y contienen muy buena información –alguna incomprobable, pero información en sí–, y cuando está en vivo, tartamudea y no puede explicar bien las cuestiones políticas a las cuales hoy se dedica", analizó la periodista.

"Igual me extraña que se haya involucrado tanto en política después de que yo haya sido electa diputada. Pareciera que está un poco obsesionada conmigo. Y lamento que no pueda dar vuelta la página. Yo no le hice ningún daño. Yo salí con una persona que en ese momento estaba soltera, que es su ex pareja", dijo en referencia a la relación que ambas –en diferentes etapas– tuvieron con Martín Redrado.

"Ella decidió creerle a él lo que habrán conversado. Y nunca conversó conmigo para saber cuál era la otra campana. Por algo ella decidió creerle a él. Le convendrá creerle a él, conmigo no tiene ningún beneficio si me cree", consideró.

También indicó que ese episodio fue hace cuatro años y que ya "pasó la página". "No estoy anclada en eso. Lamento que ella no pueda terminar con esa historia".

Por último, ironizó sobre la posibilidad de que Luciana Salazar quiera incursionar en la política. "Quizá está buscando ser diputada en las próximas elecciones y, quién te dice, compartir algún día banca conmigo", dijo entre risas. "Bienvenida sea a la política", concluyó Amalia Granata sobre Luciana Salazar.

Con información de Infobae