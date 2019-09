https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colecta Nacional Más por Menos (por María Teresa Rearte) 50 años juntos dando más para que otros sufran menos

Por María Teresa Rearte

En noviembre de 1969, durante la XX Asamblea Plenaria del Episcopado, por iniciativa de Monseñor Jorge Gottau, primer Obispo de Añatuya (Santiago del Estero), que contó con la adhesión de sus pares, fue creado el Equipo Episcopal de Ayuda a las Diócesis Más Necesitadas. El que posteriormente tomó el nombre de Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, que actualmente- preside el Padre Pedro Olmedo Rivero, Obispo Prelado de Humahuaca.

COLECTA NACIONAL 2019

La Colecta no se limita a recaudar dinero. Sino que es un acontecimiento eclesial. Para comprenderlo se requiere tener claro qué es la Iglesia y nuestro sentido de pertenencia a la misma.

Dios, enseña el Concilio Vaticano II, “quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino haciendo de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo (...) Le fue revelando su Persona y su plan a lo largo de su historia (...) Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su Alianza nueva y perfecta, que iba a realizar en Cristo (...) es decir el Nuevo Testamento en su Sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu.” (LG 9). Se entra a este Nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia por la fe y el Bautismo. Desde y con esa perspectiva fuimos convocados para colaborar -responsable y generosamente- con esta nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos.

Durante estos 50 años de existencia, la Colecta creció por la generosidad de los argentinos. La que permitió apoyar Proyectos Sociales y Pastorales, Ayudas Especiales y en Catástrofes Naturales en todo el territorio nacional. No obstante lo expresado, la recaudación de la última edición de la Colecta aumentó sólo un 13 % con relación a la del año 2017. Por lo que es necesario un esfuerzo de superación.

La Colecta se realiza todos los años el segundo fin de semana de septiembre. Este año fue el sábado 7 y domingo 8, con el propósito de priorizar la ayuda a las Diócesis más necesitadas, bajo el lema “50 años juntos dando más para que otros sufran menos.”

No obstante, si la Colecta nació con la finalidad de ser un camino de relación entre quienes tienen más con los que tienen menos, los aportes per capita de algunas diócesis motivan la reflexión: ¿son realmente todos los que tienen más los que más colaboran con sus hermanos de diócesis más necesitadas, y aún con proyectos de sus propias diócesis que necesitan ayuda? ¿Nos están mostrando algunas diócesis muy necesitadas el aporte per capita generoso de sus integrantes, en favor de esta obra de solidaridad con los que menos tienen? Convendría detenerse a reflexionar en el carácter ejemplificador de algunas de estas últimas, que debería motivar la solidaridad de quienes puedan realizar un mayor esfuerzo para colaborar. ¿No se gasta en bienes superfluos y, obvio es decirlo, de los que se puede prescindir, y convendría decidirse a aportar de modo más generoso, sobre todo en la actual situación socio-económica que atraviesa toda la geografía del país? Al respecto la Escritura dice: “El que tuviere bienes de este mundo, y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad.”

(1 Jn 3, 17-18).

RESUMEN DE ESTA GRAN OBRA

Razones de espacio me impiden mostrar la totalidad de la información aportada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. No obstante, quiero citar los datos que siguen, para que quienes aportan conozcan qué hizo la Comisión Administradora de la Colecta Más por Menos con lo recaudado en la última década.

EVOLUCIÓN DE LO RECAUDADO DESDE 2009 A 2018:

En el año 2009: $ 9.134.014, hasta, en el año 2018, $ 50.227.798.

DISTRIBUCIÓN DE LO RECAUDADO ENTRE 2009 Y 2018:

Proyectos sociales y pastorales: $ 224.565.558,02

Ayudas especiales: $ 5.899.740,00

Catástrofes naturales: $ 3.078.320,00

Total: $ 233.543.618,02

Los Proyectos Sociales y Pastorales incluyen los siguientes ítems: Formación y Ayuda a Agentes de Evangelización, Construcciones y Remodelaciones, Funcionamiento Estructura Diocesana, Movilidad Social y Pastoral, Aborígenes, Asistencia y Promoción, Educación y Formación, Medios de Comunicación Social, Microemprendimientos Laborales, Salones Multiuso, Salud y Vivienda.

PROYECTOS REALIZADOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA:

Aborígenes: 89; Asistencia y Promoción: 1.103; Construcciones y Remodelaciones: 2.358; Formación y Ayuda A.F.: 1.784; Educación y Formación: 781; Medios de Comunicación Social: 241; Microemprendimientos Laborales: 153; Movilidad: 1.222; Salones Multiuso: 1.267; Salud: 554; Vivienda: 217.

SOBRE LA COLECTA NACIONAL MÁS POR MENOS 2018

En la edición 49º de la Colecta Más por Menos del año 2018 se recaudó la suma de $ 50.227.798,73. Al 31 de diciembre pasado se distribuyó la suma de $ 45.519.000, tanto para las Diócesis Más Necesitadas como para 252 proyectos presentados por las Diócesis Prioritarias y Ordinarias. También para los presentados por algunas Comisiones y Delegaciones Episcopales. Como es habitual se dejó una reserva para posibles ayudas por catástrofes. El promedio nacional “per capita” fue de $ 1,25 por habitante.

Es importante tener en cuenta los datos sobre el aporte per capita de algunas Diócesis, ya que excede a las posibilidades de esta nota enunciar todos. Los que cito a continuación puede servir para la reflexión antes propuesta.

San Isidro: $ 2,15; La Plata: $ 1,87; Córdoba: $ 0,62; Rosario: $ 0,67; Mendoza: $ 0,66; Paraná: $ 1,39; Salta: $ 0,84; Mar del Plata: $ 0,89; Villa María: $ 1,56; Jujuy (*):

$ 0,99; Formosa (*): $ 1,08; San Juan: $ 0,74; Tucumán; $ 0,46; Posadas (*): $ 0,91; San Francisco: $ 2,00; Goya (*): $ 1,38; Reconquista (*): $ 1,70; San Martín: $ 0,53; Merlo-Moreno (*): $ 0,27; San Luis: $ 0,63; Humahuaca (*): $ 3,29; Añatuya (*): $ 0,93; Alto Valle: $ 0,81; Cruz del Eje (*); $ 0,91; Santa Fe: $ 0,94; Oberá (*): $ 1,08. etc. ¿Qué motiva, por ejemplo, que Córdoba, Rosario o Mendoza, aporten menos que Diócesis Más Necesitadas? Lo mismo podríamos preguntarnos sobre Santa Fe que, además, no llega a aportar $ 1,00 per capita.

¿Tiene la evangelización que ahondar en este aspecto de la vida cristiana? ¿Falta compromiso con una obra de solidaridad organizada, que hace una colecta anual, en medio de una cultura del egoísmo y la indiferencia, de la trivialidad? Dejo para pensar la cita del Nº 791 del Catecismo de la Iglesia: La unidad del Cuerpo Místico produce y estimula entre los fieles la caridad: “Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él...” (LG 7). Se solidarizan. La Colecta Nacional Más por Menos es, una vez al año, la oportunidad para hacerlo (**).

(*) Son Diócesis Más Necesitadas.

(**) Si bien la Colecta tiene su fecha central el segundo domingo de Septiembre, se puede aportar durante todo el año. Cualquier consulta se puede realizar al teléfono de la Administración de Más por Menos (011-4394-2065, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 hs.) O en cualquier horario al correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar