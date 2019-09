https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.09.2019

7:35

ShowMatch Tres parejas se presentaron en la pista del Súper Bailando

Regreso auspicioso



Fernando Dente hizo su estreno como partenaire de Macarena Rinaldi, luego de la salida de Hernán Piquín, con una coreografía de “Smooth”, de Santana y Rob Thomas. Ángel De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de devoluciones con un pedido de BAR y elogios: “Macarena bailó increíble, con mucha fuerza y sexy. Fer va a tener que seguirle el ritmo. Me gustó”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) también levantó el pulgar: “Me gustó mucho la coreografía. Me gustaron los giros y los brazos. Ya veo química en la pareja, muy buena primera gala”. Florencia Peña (9) destacó: “Fue un hermoso trabajo. Es difícil reemplazar a Piquín en medio del certamen y Fer lo hizo muy preciso. Me gustó mucho”. Marcelo Polino (5) le recomendó a Fernando que no siga “la línea de Piquín” en la previa y afirmó: “El baile me encantó. Maca fue un fuego total. Estuvo muy lindo”. A su turno, Flavio Mendoza observó una falla en un truco, pero subió un punto “por ser la primera gala” de la pareja. Laura Fidalgo también elevó la nota, aunque notó que “faltó un poco de ballroom”. En tanto, Aníbal Pachano apuntó que Fernando “tiene que dosificar la energía” y mantuvo el puntaje. Total: 25 puntos.

Expuesto por el Ballroom



La segunda pareja de la noche, Cinthia Fernández y Martín Baclini, realizó una performance basada en el tema de “Burnin’ Up”, de 2 Chainz y Jessie J. “Este equipo me gusta mucho, pero hoy no fue la ocasión. Es muy difícil este ritmo y los que no bailan quedan muy expuestos. Voy a pedir BAR también”, comentó a la hora de los puntajes De Brito (voto secreto). “Pobre Martín. Se notó mucho la diferencia con Cinthia. Fue como una pasada”, consideró Pampita (4). “Quizás lo que les faltó fue estar a la altura del comienzo. Yo voy a valorar el trabajo de Martín. Entiendo que no haya llegado al objetivo, pero se notó que trabajaron”, sostuvo Flor (7). “Este ritmo es muy delator. Para salvarlo a él, yo hubiera hecho algo más humorístico. Lo único que me gustó fue ella”, sentenció Polino (1). Desde el BAR, Flavio analizó: “Cinthia siempre tiene un plus. Estuvo un 50% bien y un 50% mal. Mantengo la nota”. Laura también dejó el puntaje intacto y señaló: “Me gustó la actitud de Martín. Cinthia tiene que trabajar más las manos y las caderas”. Por último, Pachano fue rotundo: “A mí no me gustó nada. Cinthia es la que sostiene la pareja y bajó mucho el nivel para esta coreografía. Punto para abajo”. Total: 11 puntos.

Con una fisura a cuestas





A continuación, Flor de la V regresó a la pista junto a Gago Usandivaras para hacer su cha cha pop al ritmo de “Swish swish”, de Nicki Minaj. Cuando le dio su devolución, De Brito (voto secreto) la felicitó: “Valoro que hayas bailado. Estuvieron muy bien. Me gustó la puesta y se notó cómo Gabo la cuida a Flor”. Pampita (4) fue muy exigente: “La puesta estuvo bien, pero no sé si será por el dolor, pero hacia el final los enlaces no estuvieron bien”. Flor (8) fue más optimista: “Flor hizo un gran trabajo. Tienen mucha química juntos y eso se ve. Quizás hubiera sido otra noche si Flor no se lesionaba, pero voy a bancar el trabajo”. Polino (4) hizo un pedido de BAR y reconoció: “No fue lo que más me gustó, pero a mí ustedes me encantan”. Por su parte, Flavio adicionó un punto porque “angustiada y con dolor, Flor se bailó todo”. Laura mantuvo la nota y le dijo a Flor: “Por tu dolor, te faltó exagerar las caderas y tener más rigidez en las manos, pero estuvieron bien”. Finalmente, Pachano subió un punto y concluyó: “A mí me encanta siempre la puesta en escena que traen. Fue un ballroom con mucha elegancia”. Total: 18 puntos.

Con información de La Flia