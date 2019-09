Edisto Hernández ganó el XXIII Salón Primavera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por el conjunto de sus obras “Domadores de bestias III” y “Domadores de bestias IV” que fue elegida por unanimidad entre 186 obras que se presentaron. Con una selección de 78 trabajos, se inaugura la vigésimo tercera edición del Salón el sábado a las 20, en el Museo Municipal de Artes Visuales (San Martín 2068).

El próximo sábado a las 20, se inaugura el XXIII Salón Primavera en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), en coincidencia con el Día Nacional del Artista Plástico. En el acto se llevará a cabo la ceremonia de premiación de las y los ganadores del certamen artístico que organizan el Gobierno de la Ciudad y la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos (Aaps), con el apoyo de Cerveza Santa Fe.

Edisto Martín Hernández fue distinguido con el Premio Adquisición Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe por el conjunto de sus obras “Domadores de bestias III” y “Domadores de bestias IV”; elegidas de forma unánime por el jurado que integraron José Bastías, en representación de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos; María Carolina Porral, por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y Martín Bustamante, como jurado externo.

Premios y menciones

Luego de un exhaustivo análisis, el jurado resolvió otorgar los siguientes premios y menciones: Premio Adquisición Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe a Edisto Martín Hernández, por el conjunto de sus obras “Domadores de bestias III”, díptico, pintura y esgrafiado sobre madera (42cm x 34cm, 2019); y “Domadores de bestias IV”, pintura y esgrafiado sobre madera (39cm x 52cm, 2019). Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe para Joaquín Iván Posadas por su obra “Huellas”, de la serie “Bosque Negro”, tallado de caucho, (100cm x 100 cm, 2018). El Premio al artista novel Asociación de Amigos del Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas, para Pamela Bengochea por el conjunto de sus obras “Es-no es V”, técnica mixta (35cm x 25cm x 10cm, 2019) y “Es-no es VIII”, técnica mixta (45cm x 35cm x 8cm, 2019); Premio Rotary Club a Héctor Gaspar Welschen, por su obra de la Serie “Presencia por ausencia”, talla en mármol rosado de Carrara (2018); Premio Centro Comercial de Santa Fe a Marisú Olivera por su obra “Transición”, grabado, cianotipia con virados, 60cm x 40cm, 2019; Premio Unione e Benevolenza-Dante Alighieri a José Kelly por su obra “Jardín de gentes”, técnica mixta (54cm x 75cm, 2019). Las menciones del jurado, sin orden de mérito, son para: María Gabriela Abraham por su obra “Profundo I”, Serie “Pizarra Fénix”, mosaico con materiales recuperados (95cm x 60cm, 2018); Mario Omar Armándola por el conjunto de sus obras “Silencios del alma I”, oxidado de monococción (55cm x 30cm, 2019) y “Silencios del alma II”, oxidado de monococción (55cm x 30cm, 2019); Ana Cervoni por el conjunto de sus obras “La protección de las semillas I” y “La protección de las semillas II”, técnica mixta, cerámica gress (19cm x 26cm x 18cm, 2019); Adriana Da Rocha (Little One) por el conjunto de sus obras “Pequeño sol”, óleo sobre tela (32cm x 27cm, 2019) y “¿Adónde va? ¿Adónde va?” (óleo sobre tela, 35cm x 70cm, 2019); Matías Doce por su obra “Las cabecitas y el hambre”, técnica mixta (128cm x 128cm, 2019); Alejandra Melano por su obra “Amar.Es”, dibujo color (90cm x 70cm, 2019); Gerardo Morán por el conjunto de sus obras “Brazada”, acrílico sobre lienzo (50cm x 50cm, 2019) y “Previo al instante”, acrílico sobre lienzo (50cm x 50cm, 2019); Alva Soratti por el conjunto de sus obras Sin título, talla en polifán (101cm x 135cm, 2019) y Sin título, talla en polifán (110cm x 80cm, 2015).

Seleccionados

El XXIII Salón Primavera presentará 78 obras de las y los siguientes artistas: María Gabriela Abraham, Silvia Alejandra Altamirano, Víctor Hugo Arévalo Jordán, Mario Omar Armándola, Julián Beltramo, Pamela Bengochea, María Paula Budini, Ricardo Calanchini, Laureana Cardozo, María Cecilia Carnelli, Ana Cervoni, Marta Chá De Saiz, Miriam Chiera, Andrea Córdoba, Graciela María Cruces, Adriana Da Rocha (Little One), María Fernanda Delfor, Matías Doce, Eleonora Fluxa, Valeria Carolina Frois, Antonella Garbarino, Graciela Giglione, Rubén González, Mariana Goñi, Edisto Martín Hernández, Sonia Herrera, José Kelly, María Adelaide Lombardi, Susana María Catalina Lorea, Gastón Lovato, Alejandra Melano, Aldana Mestre, María Agustina Miñones, Carto Mondei (Carlos Enrique Monge), Gerardo Morán, Carina Nargielewicz, Erica Nave, Marisú Olivera, Fifita Palmero, María Lucy Parma, María Celina Pitón, José Portillo, Joaquín Iván Posadas, Lidia Prause, Mariano Raffo, María Victoria Recalde, Valentina Rodríguez Kees, Estela Rodríguez Vera, El Presocrático (Roberto Daniel Romero), Analía Sagardoy, Cecilia Inés Schonfeld, Rosana Sdrigotti, José Seffino, Patricia Verónica Simioni, Luciana Alejandra Sodiro, Alva Soratti, Gustavo Wedertz y Héctor Gaspar Welschen.