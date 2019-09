Se despertó del coma el inspector de tránsito atropellado por Veppo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El inspector de tránsito que resultó gravemente herido tras ser atropellado por el periodista Eugenio Veppo el 8 se septiembre último, en el barrio porteño de Palermo, se despertó hoy del coma farmacológico al que estaba inducido luego de diez días en esa condición, informaron hoy sus familiares.

Se trata de Santiago Siciliano (30), quien permanece internado en el hospital Fernández desde que ocurrió el hecho en el que también falleció su compañera de trabajo, Cintia Choque (27).

“Fue muy impactante que haya despertado, nos pidieron que no demostremos ni angustia ni nada para no asustarlo ya que no puede hablar aún, pero respondía al contacto”, contó a la prensa Rocío, la novia del inspector herido.





La joven contó que le habló de toda la gente que fue a verlo al hospital, que “respondía a las preguntas cerrando los ojos” y que “se quería mover y le molestaban los tutores” que tiene colocados a raíz de las fracturas que sufrió".





“Que haya despertado tan rápido, a dos horas de sacarle los sedantes, habla de su fortaleza, de sus ganas de vivir. Así que yo creo que se va a recuperar, ha pasado tantas cosas difíciles y las ha superado, que esto va a ser algo más que va a tener que transitar”, afirmó Rocío.

Agregó que “todos” quieren ir a verlo, pero explicó que “hay que ser cuidadosos y ayudarlo a estar cada vez más en esta realidad”.





“Estoy feliz porque lo vi de nuevo a los ojos, me miró, pero hay que ir procesando todo, es muy feo todo lo que le pasó”, concluyó.





En tanto, Miguel Camacho, tío de la víctima, dijo que fue “una alegría enorme” que su sobrino haya abierto los ojos y sostuvo que “Dios quiere que Santiago se quede acá”.





Consultado sobre si había reconocido a alguien, afirmó que “estaba en un coma farmacológico y entraba a verlo la madre o la abuela, le hablaban y decían que Santiago movía los hombros, pero en realidad eso era imposible”.





“Cada uno de nosotros va a ver en Santiago la impresión que quiera ver. Son pasitos que vamos a ver día a día”, agregó.





El episodio ocurrió el 8 de septiembre, cuando el auto Volkswagen Passat azul que conducía Veppo (31) embistió a las 3.30 los dos inspectores de tránsito que realizaban un control vehicular sobre la avenida Figueroa Alcorta y Tagle.





Según un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad, el imputado circulaba a 132 kilómetros por hora en la cuadra previa al accidente y a 128 kilómetros por hora al impactar contra las víctimas, lo que sobrepasaba en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en ese tramo de la arteria, que es de 70.





Tras atropellar a las víctimas, el conductor escapó y abandonó el auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800, desde donde caminó junto a sus amigos tres cuadras y se tomó un taxi hacia su domicilio.





Luego, llamó a su hermano y a un abogado, y recién se presentó ante la Policía 14 horas después.





El lunes, el periodista fue procesado con prisión preventiva por "homicidio simple con dolo eventual" y se le dictó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes, según dispuso la jueza de instrucción Yamile Bernan.

