La ciudad conmovida por el crimen de Julio Cabal Comerciantes y vecinales reunidos por la inseguridad en Santa Fe

Este jueves por la mañana representantes del Centro Comercial de Santa Fe y la Red de Vecinales de la ciudad mantuvieron una reunión por los recientes y violentos episodios de inseguridad que azotan a la capital provincial.

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Comercial, se dio el día después de una gran movilización de familiares, amigos, allegados y sociedad en general en pedido de Justicia por el crimen de Julio Cabal, mientras atendía un comercio céntrico.

En representación de los vecinos, José Cettour (barrio Centenario) comentó que la situación en algunos sectores de la ciudad es muy violenta. “Lo hemos visto con los últimos sucesos. Es una tarea de todos, de quienes trabajamos por una mejor calidad de vida, interiorizarnos de este tema y ver cómo podemos llevar adelante tareas, gestiones y acciones como para que la seguridad sea un bien común. Hemos recolectado firmas por la emergencia en seguridad para llevar a la Legislatura, para que los legisladores se pongan sobre sus espaldas y hombros todo lo que está viviendo el vecino en la ciudad de Santa Fe”, dijo.

Por su parte, Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial expresó: “Desde el comercio ya hemos alertado suficientemente la situación que vive la ciudad pero no sólo es de nuestro sector sino de la sociedad toda”.

Cabe señalar que de la reunión también participó Graciela Brondino, madre de Marianela la joven que murió luego de ser víctima de un asalto callejero. Al ser consultada por la prensa, la mujer resaltó: “Tratando de colaborar en todo lo que se puede. Sobre todo expresando la experiencia que tenemos de la Asociación. Hasta que no seamos capaces de reunirnos todos y luchar para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, a mi me parece que vamos a estar cada vez peor”.

Además, Brondino agregó: “No se puede vivir. A mi hijo le robaron la moto hace 15 días atrás. Hablé con las autoridades y les dije ‘ya me mataron una hija y tengo que seguir soportando que nos roben las cosas que conseguimos con tanto esfuerzo intentamos tener’. Me parece que no se está trabajando en serio”.

También reconoció que “hace un mes pedimos hace un mes aproximadamente una reunión con el nuevo gobernador, Omar Perotti, pero hasta el momento no logramos conseguirlo. No soy especialista en inseguridad, ni mucho menos, pero la padezco hace 10 años. Entonces tengo algo de experiencia. Me parece que lo primordial es que el gobierno ponga el problema de la inseguridad como verdadera política de Estado. No solamente de palabra, sino con hechos”.