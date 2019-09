https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.09.2019 - Última actualización - 10:26

10:24

Exclusivo para El Litoral

Agustín Creevy: "La batalla de los forwards será clave ante Francia"

El ex capitán de Los Pumas, hoy con otro rol y mucha más experiencia, palpitó el duelo estreno ante el conjunto galo. También llenó de elogios al grupo en general y al rafaelino Mayco Vivas en particular.

Uno más. Agustín Creevy afronta su tercer Mundial con la camiseta de Los Pumas Foto: Prensa UAR



Foto: Prensa UAR

Exclusivo para El Litoral Agustín Creevy: "La batalla de los forwards será clave ante Francia" El ex capitán de Los Pumas, hoy con otro rol y mucha más experiencia, palpitó el duelo estreno ante el conjunto galo. También llenó de elogios al grupo en general y al rafaelino Mayco Vivas en particular. El ex capitán de Los Pumas, hoy con otro rol y mucha más experiencia, palpitó el duelo estreno ante el conjunto galo. También llenó de elogios al grupo en general y al rafaelino Mayco Vivas en particular.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR Hace cuatro años atrás, en el mundial de Inglaterra 2015, Agustín Creevy era uno de los principales referentes y capitán del equipo conducido por Daniel Hourcade. Hoy, cuatro años después, la “cinta” pasó a Pablo Matera, pero sin dudas que el hooker de Jaguares sigue siendo un líder nato en el grupo. La experiencia, a los 34 años que tiene el primera línea, juega un papel muy importante a la hora de analizar lo que se viene, teniendo en cuenta todo lo vivido en las competencias pasadas. “Los tres mundiales fueron distintos, cada uno con su rol. Por ejemplo, en 2011, si bien no era muy chico (tenía 26 años), recién había cambiado de puesto, de tercera línea a hooker, y estaba aprendiendo mucho. Fui de suplente, sabía cuál era mi función y lo que tenía que hacer para darle lo mejor al equipo: Pero, sobre todo, era una esponja para aprender de los que más sabían”, comenzó diciendo Creevy en diálogo con El Litoral. “2015 fue totalmente diferente. Fui capitán y con mucha más experiencia. Disfruté a la hora del juego y de entrar a la cancha, pero también tenía muchas responsabilidades por eso a veces se disfrutaba y otras no tanto. Y ahora, en 2019, ya con más experiencia aún, sin ser capitán y acompañando al equipo. Tratando de aportar todo de la mejor manera”, agregó. Lo que viene, Francia “Será un partido muy fuerte para los dos equipos. Ambos nos jugamos mucho en el primer partido del mundial. Imagino que el encuentro va a pasar por los forwards, esa será la batalla clave: el scrum, el line, el que saque más pelotas, quien tenga más posesión y una defensa más aguerrida, será quien se pueda imponer en el juego”, dijo el ex jugador de San Luis. En cuanto al clima (el pronóstico indica lluvia para el día del partido), Creevy le restó importancia, pero más que nada porque “el tiempo es muy cambiante, hace calor, por momentos está un poco más fresco, mucha humedad. Tenemos que estar preparados para todo”. La previa al partido “Si bien uno ya tiene incorporado como llegar a estas instancias, cuando salís a la cancha es como si fuera la primera vez. En 2015, con 90 mil personas contra Nueva Zelanda por más experiencia que podía haber, nadie lo había vivido. Siempre habrá algo nuevo para aprender, y fundamentalmente de disfrutar, haciendo lo que tenemos que hacer”, comentó el hooker. Y en relación a ese tema, agregó: “Los más chicos se apoyan en nosotros y viceversa. Creo que ellos tienen una inocencia y una mirada distinta a la nuestra. Nosotros somos más precavidos y ellos más lanzados. Eso a mí me motiva y me ayuda, Aprendemos mutuamente, los escucho mismo”. El grupo “Estamos muy bien. Es un grupo espectacular el que tenemos, desde lo humano. Somos muy tranquilos. Nos decimos las cosas en la cara y nos divertimos mucho todos juntos. Pero, a la hora de entrenar, se hace a cara de perro. Somos muy autocríticos y eso potencia a todo el equipo”, se sinceró. Dentro de ese grupo de 31 jugadores que representa a nuestro país en Japón, se encuentra el rafaelino Mayco Vivas, y Creevy habló del primera línea surgido en CRAR de Rafaela. “Es un divino, un chico que para mí es un crack, no tiene techo. Es una esponja, cada cosa que le decimos lo aprende y lo hace constantemente. No tengo dudas que será un excelente jugador. A la hora de hablar del grupo humano, se integró muy bien, pese a que es bastante tímido y que no está desde hace mucho tiempo con nosotros. Se divierte, al menos lo que se ve. Es una gran persona”. Candidatos, sorpresas “En un mundial puede haber sorpresas por todos lados. Ves a Fiji, por ejemplo y te sorprende; Gales está muy bien, al igual que Irlanda, Inglaterra, lo mismo que Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, nosotros, Francia…será un mundial muy lindo y competitivo”, concluyó el 2 de Los Pumas.

Temas: